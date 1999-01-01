Смольников, Кузяев и Шатов – в стартовом составе «Зенита» на матч с «Рубином»

А у Рубина кто в основе не надо говорить против Зени?
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Рубина» на матч десятого тура российской Премьер-лиги.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, дос Сантос, Шатов, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Васютин, Караваев, Маммана, Осорио, Жирков, Сутормин, Мак, Краневиттер.
«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Башкиров, Могилевец, Ташаев, Коновалов, Зуев, Кьяртанссон.
Запасные: Коновалов, Городовой, Сорокин, Степанов, Старфельт, Подберeзкин, Кипиани, Закиров, Макаров, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе.
- Матч «Зенит» – «Рубин» пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:00 мск.
- «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, «Рубин» – десятое.