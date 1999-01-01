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    Смольников, Кузяев и Шатов – в стартовом составе «Зенита» на матч с «Рубином»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Рубина» на матч десятого тура российской Премьер-лиги.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, дос Сантос, Шатов, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Дриусси.

    Запасные: Кержаков, Васютин, Караваев, Маммана, Осорио, Жирков, Сутормин, Мак, Краневиттер.

    «Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Башкиров, Могилевец, Ташаев, Коновалов, Зуев, Кьяртанссон.

    Запасные: Коновалов, Городовой, Сорокин, Степанов, Старфельт, Подберeзкин, Кипиани, Закиров, Макаров, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе.

    • Матч «Зенит» – «Рубин» пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:00 мск.
    • «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, «Рубин» – десятое.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии9
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      Рейтинг: +260

      Vizual 1 час назад

      А у Рубина кто в основе не надо говорить против Зени?

      0
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      Рейтинг: +2850

      Рубинище 1 час назад

      Шатов, Смольный- для Рубина оч. хорошо. удачи нам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      Бриг 1 час назад

      5 иностранцев. А сколько можно?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1886

      ухоженный крокодил > Бриг 1 час назад

      6

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1886

      ухоженный крокодил 2 часа назад

      Лучше Сутормина, вместо Шатова!
      А так, вроду у Семака сознание просыпается, в отличии от игры в ЛЧ,

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10985

      Alimpasha 2 часа назад

      Рубину удачи,но в положительный итог мало верится.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      mp7700 2 часа назад

      рубин давай, верим!

      2
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      Рейтинг: -2

      Аденн 2 часа назад

      Вся страна за Рубин. Рубин удачи.

      4
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      Рейтинг: +56

      Dizgen > Аденн 2 часа назад

      Этого не отнять

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