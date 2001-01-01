Левандовски забил девять голов в пяти турах Бундеслиги

Именно это и дает возможность говорить о том,что чемпионат гамбургский слабее нашего
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил два гола в матче пятого тура чемпионата Германии с «Кельном».
На счету поляка девять мячей в пяти турах Бундеслиги. Он сделал дубль в игре с «Гертой» (2:2), хет-трик в матче с «Шальке» (3:0) и забил по голу «Майнцу» (6:1) и «Лейпцигу» (1:1).
31-летний форвард лидирует в гонке бомбардиров чемпионата.
Левандовски повторил достижение бывшего форварда «Баварии» Карстена Янкера, который в сезоне-2001/01 забил в пяти стартовых турах Бундеслиги.
- Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. С тех пор он забил за мюнхенцев 201 гол.
- Контракт игрока с немецким клубом рассчитан до 2023 года.