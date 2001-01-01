Левандовски забил девять голов в пяти турах Бундеслиги

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил два гола в матче пятого тура чемпионата Германии с «Кельном».

На счету поляка девять мячей в пяти турах Бундеслиги. Он сделал дубль в игре с «Гертой» (2:2), хет-трик в матче с «Шальке» (3:0) и забил по голу «Майнцу» (6:1) и «Лейпцигу» (1:1).

31-летний форвард лидирует в гонке бомбардиров чемпионата.

Левандовски повторил достижение бывшего форварда «Баварии» Карстена Янкера, который в сезоне-2001/01 забил в пяти стартовых турах Бундеслиги.