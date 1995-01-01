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    Бывший игрок «Рубина» Скотти: «В России чрезмерное потребление алкоголя»

    Бывший защитник «Рубина» Андрес Скотти рассказал, как относится к алкоголю.

    Уругвайский футболист выступал за клуб из Казани с 2003 по 2006 годы. Он забил 12 голов в 108 матчах.

    – Всех уругвайцев связывает мате?

    – Абсолютная правда. Это прекрасная традиция. Это форма отношений. Способ приветствовать друг друга и заводить знакомство, разговаривать. Просто представьте, для того, чтобы завести с кем-то разговор, тебе не потребуется ничего, кроме мате. То же самое, что посидеть с другом за пивом, за чаем или кофе – а у нас это мате.

    – Правда ли, что в Уругвае в принципе слабое потребление алкоголя?

    – У нас пьют очень мало. Все из-за вождения. Никакого алкоголя в крови, никаких промилле – только в этом случае разрешено сесть за руль. Многие недовольны. Многие ходят выпивать в рестораны, но в целом, да, в Уругвае пьют мало.

    – А в России?

    – Ха-ха!

    – Вам есть что вспомнить?

    – В России чрезмерное потребление алкоголя.

    – Игроки пьют?

    – У меня иногда было впечатление, что все пьют. Но это ваша культура. В ваших традициях – гостеприимство, теплый прием. Гостя принято встречать радушно, в том числе алкоголем, чтобы показать свое расположение. Я пробовал водку, но крепкий алкоголь не для меня. Мой выбор – хорошее вино.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 16:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1279

      Борат 27 минут назад

      Да, в России одни бухари. На каждом углу КБ, росал, АМ, норман и т.д. Бухают все!!!

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      Рейтинг: +1884

      ухоженный крокодил 28 минут назад

      Да у вас жара, кто на хрен будет пить?
      Зато у вас шмаляют нормально, это ваше культурное наследие-торчки.

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