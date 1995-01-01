Бывший игрок «Рубина» Скотти: «В России чрезмерное потребление алкоголя»

Бывший защитник «Рубина» Андрес Скотти рассказал, как относится к алкоголю.

Уругвайский футболист выступал за клуб из Казани с 2003 по 2006 годы. Он забил 12 голов в 108 матчах.

– Всех уругвайцев связывает мате?

– Абсолютная правда. Это прекрасная традиция. Это форма отношений. Способ приветствовать друг друга и заводить знакомство, разговаривать. Просто представьте, для того, чтобы завести с кем-то разговор, тебе не потребуется ничего, кроме мате. То же самое, что посидеть с другом за пивом, за чаем или кофе – а у нас это мате.

– Правда ли, что в Уругвае в принципе слабое потребление алкоголя?

– У нас пьют очень мало. Все из-за вождения. Никакого алкоголя в крови, никаких промилле – только в этом случае разрешено сесть за руль. Многие недовольны. Многие ходят выпивать в рестораны, но в целом, да, в Уругвае пьют мало.

– А в России?

– Ха-ха!

– Вам есть что вспомнить?

– В России чрезмерное потребление алкоголя.

– Игроки пьют?

– У меня иногда было впечатление, что все пьют. Но это ваша культура. В ваших традициях – гостеприимство, теплый прием. Гостя принято встречать радушно, в том числе алкоголем, чтобы показать свое расположение. Я пробовал водку, но крепкий алкоголь не для меня. Мой выбор – хорошее вино.