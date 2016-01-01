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    «Поможем Михалычу собрать состав». ЦСКА анонсировал матч с «Краснодаром» в стиле «Вечернего Урганта».

    Пресс-служба ЦСКА опубликовала в твиттере ролик о матче 10-го тура РПЛ против «Краснодара», который состоится 22-го сентября.

    Игроки, которые пропустят встречу, представлены после фразы «Могли сыграть, но не сыграют». Аналогичный вариант – «Могли прийти, но не пришли» – используется в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

    «Давайте поможем Михалычу собрать состав», – говорится в концовке.

    «Краснодар» с 20-ю очками лидирует в турнирной таблице чемпионата. Московский клуб с 19-ю баллами занимает четвертое место.

    Источник: Официальный твиттер ПФК ЦСКА

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    Сегодня, 13:42
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2124

      InterMilLano1908 13 минут назад

      Да не насилуйте вы так, одни же мышечные травмы....ничему ошибки не учат...каждый год одно и то же

      0
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      Рейтинг: +67

      ajax707 20 минут назад

      Шоу Клоунов, ща друг другу по 10 банок вкатают

      0
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    • ...
      Рейтинг: +765

      Niko 34 минуты назад

      Да уж вообще некем играть. Говорили же сигурдсон с дзагой готовы...(((

      0
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      Рейтинг: +2042

      BlackMurder 1 час назад

      Поможем Маше собрать ягодки

      0
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      Рейтинг: +526

      dimmmka 1 час назад

      Лучше б фразой: могли играть,но 5-1 проиграли

      0
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