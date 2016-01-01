«Поможем Михалычу собрать состав». ЦСКА анонсировал матч с «Краснодаром» в стиле «Вечернего Урганта»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала в твиттере ролик о матче 10-го тура РПЛ против «Краснодара», который состоится 22-го сентября.

Игроки, которые пропустят встречу, представлены после фразы «Могли сыграть, но не сыграют». Аналогичный вариант – «Могли прийти, но не пришли» – используется в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Давайте поможем Михалычу собрать состав», – говорится в концовке.

«Краснодар» с 20-ю очками лидирует в турнирной таблице чемпионата. Московский клуб с 19-ю баллами занимает четвертое место.