Тихонов: «У Кононова потухшие глаза. Не думаю, что он хорошо спит по ночам»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался о работе Олега Кононова на посту главного тренера московской команды.

«Если пишут, что Кононов написал заявление об отставке, но Федун его не принял, то теперь, я думаю, если он вновь напишет заявление, владелец «Спартака» может принять его. Точно сказать не могу, но такой вариант не исключен.

Всегда говорят, что нужно время, но «Спартак» такая команда, где не дают этого времени. Там постоянно меняются тренеры. Всегда идет давление со стороны болельщиков и прессы, и не все справляются с этим. Я вот сейчас смотрю на Олега Георгиевича, у него немного потухшие глаза. Я не думаю, что он спит хорошо по ночам или уделяет много времени семье. Думаю, что он весь в футболе, думает о том, как лучше сделать, но не получается.

Когда Олег Георгиевич возглавлял «Краснодар», я работал вместе с ним и видел его подход. Команда показывала хорошие результаты и играла в тот футбол, который называют спартаковским. Потом он пришел в «Спартак» и сказал, что поставит этот футбол здесь за четыре месяца. Но тот «Краснодар» был сильнее нынешнего «Спартака» в два раза. Плюс там в Краснодаре у Кононова была поддержка руководства, Сергей Николаевич Галицкий присутствовал на тренировках, и футболисты видели это. Там не было в команде группировок, ничего. А здесь ему отдали команду – иди, тренируй», – сказал Тихонов.