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    Тихонов: «У Кононова потухшие глаза. Не думаю, что он хорошо спит по ночам»

    Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался о работе Олега Кононова на посту главного тренера московской команды.

    «Если пишут, что Кононов написал заявление об отставке, но Федун его не принял, то теперь, я думаю, если он вновь напишет заявление, владелец «Спартака» может принять его. Точно сказать не могу, но такой вариант не исключен.

    Всегда говорят, что нужно время, но «Спартак» такая команда, где не дают этого времени. Там постоянно меняются тренеры. Всегда идет давление со стороны болельщиков и прессы, и не все справляются с этим. Я вот сейчас смотрю на Олега Георгиевича, у него немного потухшие глаза. Я не думаю, что он спит хорошо по ночам или уделяет много времени семье. Думаю, что он весь в футболе, думает о том, как лучше сделать, но не получается.

    Когда Олег Георгиевич возглавлял «Краснодар», я работал вместе с ним и видел его подход. Команда показывала хорошие результаты и играла в тот футбол, который называют спартаковским. Потом он пришел в «Спартак» и сказал, что поставит этот футбол здесь за четыре месяца. Но тот «Краснодар» был сильнее нынешнего «Спартака» в два раза. Плюс там в Краснодаре у Кононова была поддержка руководства, Сергей Николаевич Галицкий присутствовал на тренировках, и футболисты видели это. Там не было в команде группировок, ничего. А здесь ему отдали команду – иди, тренируй», – сказал Тихонов.

    • В пятницу «Спартак» проиграл «Уфе» со счетом 0:1.
    • Это четвертое поражение подряд для москвичей.
    • Команда Кононова пропустила минимум один гол в 10 играх кряду.
    • Контракт тренера с клубом истекает по окончании сезона.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:36
    Комментарии7
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      Рейтинг: +20713

      gol_kak_sokol 1 минуту назад

      Зажги глаза, и в Кранодар шагом марш !

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      Рейтинг: -14284

      пьяныйхоровод 12 минут назад

      москоу невэ слип б.л.е.а.т.ь .

      0
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      Рейтинг: +86

      Ссппааррттаакк 17 минут назад

      Зато пьёт по ночам.

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      Рейтинг: +295

      Кузьмич на трибуне 24 минуты назад

      Работать в Спартаке- нужен авторитет Бескова или Лобановского. Нужен не только авторитет , но безграничные полномочия. Что бы игроки и в мыслях не допускали вариантов с бунтом. Сегодня в Спартаке полный бардак. Командой командуют фанатские движения, фанаты открыто скандируют нецензурные лозунги в адрес президента клуба. Сегодня Спартак- это Лебедь рак и щука.

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      Рейтинг: +1584

      алдан2014 > Кузьмич на трибуне 8 минут назад

      Чуточку добавлю,Спартаку нужен,в первую очередь новый Николай Петрович Старостин.Начальник команды с авторитетом,вторым после Бога.Именно Старостин приводил и Бескова и Романцева.Думаю на роль Старостина подходит только Романцев.Не тренировать,но быть духом и душой команды.Я очень удивляюсь почему эта мысль не посещает ни руководство,ни экспертов,ни ветеранов Спартака,ни болельщиков.Это ведь на поверхности

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      Рейтинг: +5326

      Сильвербой 41 минуту назад

      Андрей, главное ты не соверши ошибку!!! Идти в Спартак работать, нужно быть не просто тренером!!! Нужно быть готовым что тебя сравняют с землей, а это не каждому дано!!!

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      Рейтинг: +812

      AHTUNGBOL 47 минут назад

      Всё правильно сказал Тихонов. Пусть уходит, на егоместо придёт другой, его тоже загнобят и сольют и так до конца веков будут виноваты тренеры, а не те, кто сидит и требуют сиюминутного результата..

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