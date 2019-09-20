Газизов: «Если Кокорин и Мамаев будут интересны «Уфе», будем действовать без лишнего шума»

Во вторник вышли из исправительной колонии... Мужики, отметить бы надо!
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слухи об интересе клуба к Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
«По Кокорину и Мамаеву закрыл для себя тему. Если эти футболисты будут интересны «Уфе», то будем действовать в тишине, без лишнего шума», – сказал Газизов.
- Кокорин и Мамаев во вторник вышли из исправительной колонии по УДО.
- Нападающий заключил контракт с «Зенитом» до конца текущего сезона.
- Полузащитник в пятницу стал свободным агентом. «Краснодар» расторг соглашение с ним.