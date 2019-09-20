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    Газизов: «Если Кокорин и Мамаев будут интересны «Уфе», будем действовать без лишнего шума»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слухи об интересе клуба к Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

    «По Кокорину и Мамаеву закрыл для себя тему. Если эти футболисты будут интересны «Уфе», то будем действовать в тишине, без лишнего шума», – сказал Газизов.

    • Кокорин и Мамаев во вторник вышли из исправительной колонии по УДО.
    • Нападающий заключил контракт с «Зенитом» до конца текущего сезона.
    • Полузащитник в пятницу стал свободным агентом. «Краснодар» расторг соглашение с ним.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 10:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2769

      serppion 1 час назад

      Во вторник вышли из исправительной колонии... Мужики, отметить бы надо!

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