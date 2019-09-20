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    Мостовой – о «Спартаке»: «10 месяцев прошло – прогресса ноль. Руководству и тренеру пора признать, что не получилось»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о текущем положении дел в московской команде.

    «Новое поражение. Мне кажется и главному тренеру, и руководству пора признать, что не получилось. Сами по себе три поражения подряд – не приговор. Игры нет – вот беда. Что это было в Уфе? Да, «Спартак» – не первый большой клуб, который там проигрывает. Но моментов-то – мизер. А то, что в конце едва не сравняли – банальный навал. 10 месяцев прошло – прогресса ноль. И надежда теперь есть только на футболистов», – написал Мостовой в инстаграме.

    • В пятницу «Спартак» проиграл «Уфе» со счетом 0:1.
    • Это четвертое поражение подряд для москвичей.
    • Команда Олега Кононова пропустила минимум один гол в 10 играх кряду.

    text

    Публикация от text (@aleksandr_mostovoi_10)

    Источник: Инстаграм Александра Мостового

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    Сегодня, 09:40
    Комментарии16
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      Рейтинг: +14434

      DOCTOR PENALTY 5 минут назад

      Жму руку Александр! Ты абсолютно прав, в ТОП-клубе такого быть не должно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17850

      VVM1964 13 минут назад

      СОГЛАСЕН .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1095

      mahan 16 минут назад

      Пиджак иди вон.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +615

      andrebest4 27 минут назад

      И он прав!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +295

      Кузьмич на трибуне 31 минуту назад

      Не хотят играть игроки. А Виноват тренер. Их что кнутом гонять по полю? Они что разучились играть? Меня больше поражает тот факт, что с такой безобразной игрой Джикия и Зобнин продолжают вызываться в сборную. Черчесов не последний человек, который способен повлиять на игроков. Тем более , что и в сборной они тоже самое низкопробное днище.

      -2
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      Рейтинг: +1095

      mahan > Кузьмич на трибуне 17 минут назад

      Ты прям сосн..л у Кононова.

      1
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      ...
      Рейтинг: +17850

      VVM1964 > Кузьмич на трибуне 14 минут назад

      С трибуны зачастую плохо видно , при этом ты сам себе противоречишь - Черчесов способен повлиять на игроков , а в Спартаке тренер не виноват - игроки не хотят играть (

      0
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      Рейтинг: +901

      опус 2 53 минуты назад

      Логично

      0
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      Рейтинг: +8944

      vka1970 1 час назад

      Прав Александр.
      Более чем прав.

      3
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      Рейтинг: +201

      Igreks 1 час назад

      Мостовий, ты с..ка ботексная

      -1
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      Рейтинг: +155

      playsh 1 час назад

      С тренером всё понятно,он своими обещаниями уже всех достал.Ему деваться не куда.А вот Цорн с Федуном проявляют удивительное хладнокровие ( пофигизм, идиотизм, маразм ).
      Дальше продолжать не стану,а то стыдно потом будет.

      3
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      Рейтинг: +2649

      mopecekca 2 часа назад

      ****, меня уже даже мурло пиджака вымораживает...и где такие фото то берут

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