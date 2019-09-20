Мостовой – о «Спартаке»: «10 месяцев прошло – прогресса ноль. Руководству и тренеру пора признать, что не получилось»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о текущем положении дел в московской команде.

«Новое поражение. Мне кажется и главному тренеру, и руководству пора признать, что не получилось. Сами по себе три поражения подряд – не приговор. Игры нет – вот беда. Что это было в Уфе? Да, «Спартак» – не первый большой клуб, который там проигрывает. Но моментов-то – мизер. А то, что в конце едва не сравняли – банальный навал. 10 месяцев прошло – прогресса ноль. И надежда теперь есть только на футболистов», – написал Мостовой в инстаграме.

В пятницу «Спартак» проиграл «Уфе» со счетом 0:1.

Это четвертое поражение подряд для москвичей.

Команда Олега Кононова пропустила минимум один гол в 10 играх кряду.