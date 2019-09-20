«Ростов» – о матче с «Динамо»: «Пришла пора выяснить, кто же живет на дне океана»

«Ростов» оригинально анонсировал домашний матч 11-го тура РПЛ против «Динамо».

«Совсем скоро нам предстоит очередное сражение в глубоком океане под названием «Ростов Арены». Пришла пора выяснить, кто же живет на дне океана», – говорится в публикации донского клуба в твиттере.

Матч «Ростов» – «Динамо» состоится 28 сентября в 16:30 по московскому времени.

После девяти сыгранных матчей «Ростов» делит лидерство в РПЛ с «Зенитом» и «Краснодаром», а «Динамо» занимает 11-е место.