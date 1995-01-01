Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

    В чемпионате Ирландии дебютировал 14-летний футболист. В месяц его рождения Месси впервые сыграл за «Барселону»

    Встреча 32 тура чемпионата Ирландии между «Дерри» и «Богемиансом» завершилась нулевой ничьей. В составе гостей на замену вышел форвард Эван Фергюсон, которому 14 лет.

    Футболист побил рекорд и стал самым молодым игроком в чемпионате Ирландии. Фергюсон родился в октябре 2004 года.

    • В этом месяце за «Барселону» дебютировал Лионель Месси.
    • Соперником каталонцев в том матче был «Эспаньол».
    • На второе место по возрасту дебюта в чемпионате Ирландии переместился Оуэн Моррисон – он вышел на поле в 16 лет.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:41
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8563

      DeStar 29 минут назад

      жесть 14 лет.. явно вышел на 90ой минуте да?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73745
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru