В чемпионате Ирландии дебютировал 14-летний футболист. В месяц его рождения Месси впервые сыграл за «Барселону»

жесть 14 лет.. явно вышел на 90ой минуте да?
Встреча 32 тура чемпионата Ирландии между «Дерри» и «Богемиансом» завершилась нулевой ничьей. В составе гостей на замену вышел форвард Эван Фергюсон, которому 14 лет.
Футболист побил рекорд и стал самым молодым игроком в чемпионате Ирландии. Фергюсон родился в октябре 2004 года.
- В этом месяце за «Барселону» дебютировал Лионель Месси.
- Соперником каталонцев в том матче был «Эспаньол».
- На второе место по возрасту дебюта в чемпионате Ирландии переместился Оуэн Моррисон – он вышел на поле в 16 лет.