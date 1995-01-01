В чемпионате Ирландии дебютировал 14-летний футболист. В месяц его рождения Месси впервые сыграл за «Барселону»

Встреча 32 тура чемпионата Ирландии между «Дерри» и «Богемиансом» завершилась нулевой ничьей. В составе гостей на замену вышел форвард Эван Фергюсон, которому 14 лет.

Футболист побил рекорд и стал самым молодым игроком в чемпионате Ирландии. Фергюсон родился в октябре 2004 года.