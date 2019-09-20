Бэйл отказался держать вымпел «Реала» на командном фото перед игрой с «ПСЖ»

Атакующий игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл отказался держать вымпел клуба на фотографировании перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:3). Видео доступно ниже.

Когда Бэйлу передали вымпел, он тут же отправил его Дани Карвахалю. Ранее валлиец говорил, что не чувствует себя в «Реале» счастливым.