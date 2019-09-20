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    Бэйл отказался держать вымпел «Реала» на командном фото перед игрой с «ПСЖ»

    Атакующий игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл отказался держать вымпел клуба на фотографировании перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:3). Видео доступно ниже.

    Когда Бэйлу передали вымпел, он тут же отправил его Дани Карвахалю. Ранее валлиец говорил, что не чувствует себя в «Реале» счастливым.

    • Летом «Реал» давал понять, что хочет продать Бэйла.
    • Испанцы купили Бэйла у «Тоттенхэма» в 2013 году.
    • «Реал» потерпел разгром в трех из последних четырех матчах Лиги чемпионов.

    Источник: твиттер Drafts 2.0

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    20.09.2019 23:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8563

      DeStar 54 секунды назад

      Ну довольно странно, но хочется отметить, что при всем при этом бэйл играет довольно не плохо, хотя матч с псж провалили все. Так что на сей момент бэйлу доверяют, он постоянно в старте, он старается, он свою работу делает. Может это связано и с тем, что проваляй дурака целый сезон на следующий никому не будешь нужен и уходить будет некуда, но если забьёт своих голов 15 может и позовут еще куда в топ клуб поиграть, и зп дадут и так далее. Так что бэйл решает свою задачу, но если она совпадает с задачами реала.. почему бы и нет

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