Бэйл отказался держать вымпел «Реала» на командном фото перед игрой с «ПСЖ»

Ну довольно странно, но хочется отметить, что при всем при этом бэйл играет довольно не плохо, хотя матч с псж провалили все. Так что на сей момент бэйлу доверяют, он постоянно в старте, он старается, он свою работу делает. Может это связано и с тем, что проваляй дурака целый сезон на следующий никому не будешь нужен и уходить будет некуда, но если забьёт своих голов 15 может и позовут еще куда в топ клуб поиграть, и зп дадут и так далее. Так что бэйл решает свою задачу, но если она совпадает с задачами реала.. почему бы и нет
Атакующий игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл отказался держать вымпел клуба на фотографировании перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:3). Видео доступно ниже.
Когда Бэйлу передали вымпел, он тут же отправил его Дани Карвахалю. Ранее валлиец говорил, что не чувствует себя в «Реале» счастливым.
- Летом «Реал» давал понять, что хочет продать Бэйла.
- Испанцы купили Бэйла у «Тоттенхэма» в 2013 году.
- «Реал» потерпел разгром в трех из последних четырех матчах Лиги чемпионов.
September 20, 2019