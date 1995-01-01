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    Клопп: «Челси» – захватывающая команда. Напоминает мою «Боруссию»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча шестого тура АПЛ против «Челси» поговорил о сопернике. Лондонцы напоминают немцу дортмундскую «Боруссию» времен его работы.

    «Челси» – действительно захватывающая команда. Она напоминает мою «Боруссию». Тогда был очень молодой состав; возможно, моложе сегодняшнего «Челси». Те игроки были хороши», – цитирует Клоппа Sky Sports.

    • Немец работал в Дортмунде с 2008 по 2015 год.
    • С «Боруссией» Клопп дважды выиграл Бундеслигу и один раз участвовал в финале Лиги чемпионов.
    • «Ливерпуль» сейчас лидирует в АПЛ.

    Источник: Sky Sports

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