Клопп: «Челси» – захватывающая команда. Напоминает мою «Боруссию»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча шестого тура АПЛ против «Челси» поговорил о сопернике. Лондонцы напоминают немцу дортмундскую «Боруссию» времен его работы.

«Челси» – действительно захватывающая команда. Она напоминает мою «Боруссию». Тогда был очень молодой состав; возможно, моложе сегодняшнего «Челси». Те игроки были хороши», – цитирует Клоппа Sky Sports.