«Спартак» призвал болельщиков не использовать пиротехнику на матче с «Уфой»

«Спартак» на своем официальном сайте опубликовал обращение, адресованное болельщикам команды.

Сегодня москвичи в гостях сыграют с «Уфой».

Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Перед очной встречей «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, а «Уфа» – девятое.

«Уважаемые поклонники красно-белых, планирующие поддержать нашу команду в сегодняшнем гостевом матче Российской Премьер-Лиги против «Уфы»! С 15:30 по местному времени для вас будет открыта гостевая касса стадиона «Нефтяник». Цена билетов – 200 рублей. Вход на стадион откроется за полтора часа до начала матча, в 16:00. Болельщики красно-белых разместятся на секторах 1 и 2. Во избежание очередей рекомендуем прибывать ко входу на трибуну заблаговременно.

Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры. Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет», – говорится в публикации «Спартака».