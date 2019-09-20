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    «Спартак» призвал болельщиков не использовать пиротехнику на матче с «Уфой»

    «Спартак» на своем официальном сайте опубликовал обращение, адресованное болельщикам команды.

    • Сегодня москвичи в гостях сыграют с «Уфой».
    • Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
    • Перед очной встречей «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, а «Уфа» – девятое.

    «Уважаемые поклонники красно-белых, планирующие поддержать нашу команду в сегодняшнем гостевом матче Российской Премьер-Лиги против «Уфы»! С 15:30 по местному времени для вас будет открыта гостевая касса стадиона «Нефтяник». Цена билетов – 200 рублей. Вход на стадион откроется за полтора часа до начала матча, в 16:00. Болельщики красно-белых разместятся на секторах 1 и 2. Во избежание очередей рекомендуем прибывать ко входу на трибуну заблаговременно.

    Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры. Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет», – говорится в публикации «Спартака».

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1272

      Борат 10 минут назад

      могут использовать, а могут не использовать, но пронесут точно)))
      им это по кайфу в себе фаеры таскать))))

      0
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      Рейтинг: +3236

      Каратель 21 минуту назад

      а я в свою очередь призываю игроков Спартака начать играть в футбол,а не в то унылое гавно,которое они показывают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      Иван Петров 1986 31 минуту назад

      Фанатам это все по х...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5947

      piligrim1986 38 минут назад

      боятся, что олежку сожгут?))))

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