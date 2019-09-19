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    El Mundo: окружение Гризманна получило от «Барселоны» 14 миллионов за содействие трансферу

    Представители нападающего Антуана Гризманна заработали 14 миллионов евро на трансфере игрока из «Атлетико» в «Барселону».

    По информации El Mundo, крупные суммы получили сестра и отец француза, а также юристы и посредники в переговорах.

    При этом выплатами остались довольны не все, в результате чего тайная переписка оказалась в распоряжении журналистов.

    Из переписки следует, что переговоры велись еще в марте, что подтверждает позицию «Атлетико», который обвиняет «Барсу» в нарушении трансферных правил.

    Ранее мадридский клуб пытался отсудить у каталонцев еще 80 миллионов за сделку, но успехов в этом процессе не добился.

    Дело в том, что до 1 июля отступные в контракте Гризманна составляли 200 миллионов евро, а на «Камп Ноу» он в итоге перебрался за 120 миллионов. Новые данные могут позволить «Атлетико» доказать свою правоту и добиться дополнительных выплат от «Барселоны».

    Источник: El Mundo

    Ежедневная газета на испанском языке, одна из самых читаемых и авторитетных в стране. Разовый тираж газеты составляет 330 тысяч экземпляров, по этому показателю она занимает второе место в Испании.

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    Сегодня, 13:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +14432

      DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      Это волонтёры )

      0
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      Рейтинг: +6650

      ivanthebest 21 минуту назад

      Барсукам уже давно пора Бан серьёзный влепить и штрафы серьёзные впаять, постоянно какую-то х..рь с переходами игроков мутят.

      0
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      Рейтинг: +3365

      dinar7777dinar 22 минуты назад

      плачьте !! хрен вы че получите ! все по закону. выдумывают всякую хрень ! вы сами то как брали феликса? идиоты !

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      Рейтинг: +431

      Звезда запаса 29 минут назад

      Паразиты всегда недовольны, как будто с плугом пахали за эти деньги.

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