El Mundo: окружение Гризманна получило от «Барселоны» 14 миллионов за содействие трансферу

Представители нападающего Антуана Гризманна заработали 14 миллионов евро на трансфере игрока из «Атлетико» в «Барселону».

По информации El Mundo, крупные суммы получили сестра и отец француза, а также юристы и посредники в переговорах.

При этом выплатами остались довольны не все, в результате чего тайная переписка оказалась в распоряжении журналистов.

Из переписки следует, что переговоры велись еще в марте, что подтверждает позицию «Атлетико», который обвиняет «Барсу» в нарушении трансферных правил.

Ранее мадридский клуб пытался отсудить у каталонцев еще 80 миллионов за сделку, но успехов в этом процессе не добился.

Дело в том, что до 1 июля отступные в контракте Гризманна составляли 200 миллионов евро, а на «Камп Ноу» он в итоге перебрался за 120 миллионов. Новые данные могут позволить «Атлетико» доказать свою правоту и добиться дополнительных выплат от «Барселоны».