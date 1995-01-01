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    Газизов: «Уфа» никак не может повлиять на увольнение Кононова из «Спартака»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ против «Спартака».

    – Для многих клубов матчи против «Спартака» - особенные. Как к предстоящей в пятницу встрече с красно-белыми относятся в «Уфе»?

    – Нужно понимать, что, наверное, в любом провинциальном городе возникает ажиотаж в связи с приездом «Спартака». Эта команда уже давно приватизировала большинство болельщиков в стране (смеется). Естественно, возникает интерес и внимание. Мы постараемся сыграть на победу, порадовать своих болельщиков. Хотя и обещают небольшой дождь, ждем всех на стадионе.

    – Сколько зрителей придет на «Нефтяник», как думаете?

    – Примерно 11 тысяч.

    – Согласны, что «Спартак», с учетом последних результатов не так уж опасен?

    – В конкретном матче можно победить любого – это касается не только «Спартака». Так что настрой боевой – как и перед любой другой игрой. На кону три очка, они необходимы и москвичам, и нам. Красно-белые – раздражитель для любой команды Премьер-лиги, да и борьбу в турнирной таблице никто не отменял.

    – В ноябре прошлого года «Уфа» превзошла «Спартак» на своем поле - 2:0, правда, команду тогда трясло еще сильнее, чем сейчас. Что можете сказать о нынешнем состоянии соперника?

    – Да, помню ту победу – у нас тогда главным тренером работал Дмитрий Кириченко. Впрочем, оценивать «Спартак» не хочу, с моей стороны так поступать некорректно. Этим должны заниматься в руководстве красно-белых, я могу рассуждать только об «Уфе».

    – Не исключено, что Кононов покинет «Спартак» в случае, если проиграет в Уфе. Эта отставка может стать первой в сезоне.

    – Любого человека в футболе могут уволить. Любого. Думать о том, что кто-то трудится в «Спартаке», «Динамо» или в каком-нибудь еще клубе... В любом случае принимать решение не нам, «Уфа» никак повлиять не может. Все, что могу сказать, – мы уважаем работу наших коллег.

    • Матч «Уфа» – «Спартак» состоится сегодня в 17:30 по московскому времени.
    • Перед очной встречей москвичи занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, а башкирцы – девятое.

    РПЛ. «Уфа» сыграет в красной форме, «Спартак» – в белой

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:54
    Комментарии12
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      Рейтинг: +5000

      Старикан 17 минут назад

      Вот я сижу и думаю что лучше, чтобы Спартак сегодня влетел конкретно и пиджака убрали или чтобы выиграл, но пиджак пока остался? ХЗ, однако...

      0
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      Рейтинг: +895

      опус 2 29 минут назад

      Кононов ,извиняюсь

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      Рейтинг: +895

      опус 2 30 минут назад

      Как в вестернах! Конов ,тебя сегодня убирать ,или помучаешься ? Лучше ,конечно ,помучиться

      0
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      Рейтинг: +1272

      Борат 1 час назад

      больше трёх не загружайте спартаку, а то терпение федуна может и лопнуть,
      а нам бы не хотелось, чтобы пиджака увольняли!

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      Рейтинг: +6106

      батог 1 час назад

      11 тысяч - маловато. Я думал пол-Башкортостана соберется посмотреть !

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      Рейтинг: +1466

      Axe111 1 час назад

      Уже продались что ли

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      Рейтинг: +830

      Киркинитидец 1 час назад

      и летит спартак- просто так...

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      Рейтинг: +393

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Может ! ! !

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      Рейтинг: +490

      dimmmka 1 час назад

      А жаль...

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      Рейтинг: +5947

      piligrim1986 1 час назад

      да походу ни кто не может повлиять))))

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      Рейтинг: +17811

      VVM1964 > piligrim1986 1 час назад

      Да есть один человек и ты его знаешь )))

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      Рейтинг: +5947

      piligrim1986 > VVM1964 39 минут назад

      таки походу ему похер))))

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