Газизов: «Уфа» никак не может повлиять на увольнение Кононова из «Спартака»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ против «Спартака».

– Для многих клубов матчи против «Спартака» - особенные. Как к предстоящей в пятницу встрече с красно-белыми относятся в «Уфе»?

– Нужно понимать, что, наверное, в любом провинциальном городе возникает ажиотаж в связи с приездом «Спартака». Эта команда уже давно приватизировала большинство болельщиков в стране (смеется). Естественно, возникает интерес и внимание. Мы постараемся сыграть на победу, порадовать своих болельщиков. Хотя и обещают небольшой дождь, ждем всех на стадионе.

– Сколько зрителей придет на «Нефтяник», как думаете?

– Примерно 11 тысяч.

– Согласны, что «Спартак», с учетом последних результатов не так уж опасен?

– В конкретном матче можно победить любого – это касается не только «Спартака». Так что настрой боевой – как и перед любой другой игрой. На кону три очка, они необходимы и москвичам, и нам. Красно-белые – раздражитель для любой команды Премьер-лиги, да и борьбу в турнирной таблице никто не отменял.

– В ноябре прошлого года «Уфа» превзошла «Спартак» на своем поле - 2:0, правда, команду тогда трясло еще сильнее, чем сейчас. Что можете сказать о нынешнем состоянии соперника?

– Да, помню ту победу – у нас тогда главным тренером работал Дмитрий Кириченко. Впрочем, оценивать «Спартак» не хочу, с моей стороны так поступать некорректно. Этим должны заниматься в руководстве красно-белых, я могу рассуждать только об «Уфе».

– Не исключено, что Кононов покинет «Спартак» в случае, если проиграет в Уфе. Эта отставка может стать первой в сезоне.

– Любого человека в футболе могут уволить. Любого. Думать о том, что кто-то трудится в «Спартаке», «Динамо» или в каком-нибудь еще клубе... В любом случае принимать решение не нам, «Уфа» никак повлиять не может. Все, что могу сказать, – мы уважаем работу наших коллег.

Матч «Уфа» – «Спартак» состоится сегодня в 17:30 по московскому времени.

Перед очной встречей москвичи занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, а башкирцы – девятое.

РПЛ. «Уфа» сыграет в красной форме, «Спартак» – в белой