Защитник «Лудогорца» Недялков: «Я не ожидал такой уверенной победы над ЦСКА»

Защитник «Лудогорца» Антон Недялков поделился эмоциями после победы над ЦСКА (5:1) в матче групповой стадии Лиги Европы.

«Я не ожидал такой уверенной победы над ЦСКА. Мы здорово выполнили тренерскую установку. Когда мы ускорились, соперник не мог нас остановить.

Мы гордимся этой победой, это важный успех для болгарского футбола. Надеюсь, по ходу групповой стадии мы закрепим его», – сказал защитник.

ЦСКА потерпел самое крупное поражение в Лиге Европы

Ранее антирекордом был проигрыш «Арсеналу» со счетом 1:4 в 1/4 финала турнира сезона-2017/18.

Возможно, ЦСКА рассыпался из-за нехватки игроков – там полсостава на травмах