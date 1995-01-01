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    Тренер «Лудогорца»: «В перерыве сказал команде атаковать через зону 17-летнего Карпова. Из-за этого мы сумели забить»

    Главный тренер «Лудогорца» Станислав Генчев подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА.

    «Мы в первом тайме имели четыре момента, две перекладины. В перерыве сказал команде, что мы должны атаковать через зону Карпова, потому что ему 17 лет. Из-за этого мы создали голевые моменты и сумели забить.

    Это одна из наших самых крупных побед в сезоне, но не самая лeгкая. Игра была напряжeнная, мы начали прессинговать ЦСКА, оставляли им зоны, у них были моменты.

    Наши футболисты любят такие матчи. Они всегда выходят с другим настроем, я видел их горящие глаза. Мы работали над тактикой на сегодня. Я был уверен, что получится хорошая игра, могли проиграть, но хорошо, что победили. Очень хотел, чтобы мы стали дружной командой. Мы должны быть командой, это самое главное», – сказал Генчев.

    • «Лудогорец» разгромил ЦСКА со счетом 5:1.
    • Все свои голы болгарская команда забила во втором тайме.
    • Карпов в этом матче дебютировал за основу армейцев.

    Источник: «Чемпионат»

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