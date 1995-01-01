Федун: «Венгер в «Спартаке»? Это все фантазии. Вы еще про Моуринью напишите»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о возможном приглашении в клуб бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.

«Венгер? Вы еще про Моуринью напишите. Это все ваши фантазии. Будем ли как-то бороться со вбросами в СМИ? А зачем? Если вам, журналистам, нужна работа, то пишите, что хотите», – сказал Федун.