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    Федун: «Венгер в «Спартаке»? Это все фантазии. Вы еще про Моуринью напишите»

    Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о возможном приглашении в клуб бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.

    «Венгер? Вы еще про Моуринью напишите. Это все ваши фантазии. Будем ли как-то бороться со вбросами в СМИ? А зачем? Если вам, журналистам, нужна работа, то пишите, что хотите», – сказал Федун.

    • Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что гендиректор «Спартака» Томас Цорн отправился в Лондон для переговоров с Венгером.
    • Федун заявлял, что главный тренер красно-белых Олег Кононов будет работать как минимум до декабря.
    • Венгер находится вне клубной работы с лета 2018 года, когда он покинул «Арсенал».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1082

      FRZZ 2 минуты назад

      Какой Венгер, когда Бердыев рядом???

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      Рейтинг: +1657

      erma 5 минут назад

      Моуриньо сказал Федуну - Не пошел бы ты к Венгеру! И тот не пошел.

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      Рейтинг: +488

      Красный май 16 минут назад

      И напишут, что федун в очередной раз у Маура (через рому воровича) спросил, кого на должность ГТ назначить, а тот порекомендовал Венгера.

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      Рейтинг: +8292

      Cules2013 33 минуты назад

      Венгер к слову, реален, если задаться целью. Он уже пенсионер, топ-клубам не нужен, предложений у него от других команд, играющих в еврокубках может вообще не быть. Раз Венгер тренировал в Японии, то в РФ как-то уж справится) с Жиго подружится, тот тоже француз)

      0
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      Рейтинг: +20696

      gol_kak_sokol 51 минуту назад

      Федун, ты хоть понимаешь, что происходит с командой, на которую ты тратишь свои деньги ?

      1
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      Рейтинг: +761

      loko-the_best 51 минуту назад

      Так то Моуриньо реально можно заманить и ЗП предложить, и вызов это новый)

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      Рейтинг: +2830

      AtticusFinch 57 минут назад

      да эти два тренера драться будут готовы, за то, чтобы поучаствовать в проекте Дом-2 в Спартаке)

      0
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      Рейтинг: +3782

      ivan-football-fan 1 час назад

      Глупость))) Ни тот ни другой ЭТОМУ Спартаку не помогут)))
      Если, вот, добавить к этому Федуну ещё десяток других федунов- "дойных коров", то ЭТИ тренера что-то смогут сделать...но уже с НОВЫМИ игроками...
      Кто из них когда-либо нераскрученную банду "с низов" наверх вывел?
      Да и...вообще в истории таких - единицы...( Брайан КЛАФ (Ноттингем Форрест, Емец (Днепр, Бесков (Спартак)).... А вот "обратных примеров - тонны! Взять, хотя бы, нынешнего "гениального" Зидана в Реале без Роналду...Да того же Моуриньо, который будет до второго пришествия сидеть без работы, но не возьмёт комнаду без суперзвёзхд..ТО ЕСТЬ: БЕЗ ГАРАНТИРОВАННОГО УЧАСТИЯ В БОРЬБЕ ЗА ПРИЗОВЫЕ МЕСТА... Мы недавно уже были свидетелями того, как мучался великий Рафик Бенитес с середнячколм Ньюкаслом...

      1
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      Рейтинг: +2039

      BlackMurder 1 час назад

      Как вы не поймете, что спердак надо исключить из футбола вообще! Дело не в тренерах, а в том что они не хотят играть, только получать бабло хотят

      0
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      Рейтинг: +291

      seth343 > BlackMurder 53 минуты назад

      Я тоже работать не хочу, а бабки хочу получать))))))))

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      Рейтинг: +124

      Спартач80 > BlackMurder 48 минут назад

      Ты на своё дерьнамо глянь,вот где тихий ужас...

      2
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      Рейтинг: +1108

      Дедуктор > BlackMurder 25 минут назад

      Очень грамотный коммент

      -2
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      Рейтинг: +20046

      oyabun 1 час назад

      Ну действительно, Леонид Арнольдыч, о каких Моуриньях и прочих Гвардиолах несчастных может идти речь, когда у нас есть такой, не побоюсь этого слова, Бриллиантище на тренерском небосклоне, как Кононов. Не надоть нам никого! В Кононова истово верим и череда поражений для нас ничто!

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