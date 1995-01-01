Федун: «Венгер в «Спартаке»? Это все фантазии. Вы еще про Моуринью напишите»

Какой Венгер, когда Бердыев рядом???
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о возможном приглашении в клуб бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.
«Венгер? Вы еще про Моуринью напишите. Это все ваши фантазии. Будем ли как-то бороться со вбросами в СМИ? А зачем? Если вам, журналистам, нужна работа, то пишите, что хотите», – сказал Федун.
- Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что гендиректор «Спартака» Томас Цорн отправился в Лондон для переговоров с Венгером.
- Федун заявлял, что главный тренер красно-белых Олег Кононов будет работать как минимум до декабря.
- Венгер находится вне клубной работы с лета 2018 года, когда он покинул «Арсенал».