«Видел, как Антон вышел на поле, у меня чуть слезы не пошли». Баринов посвятил победу над «Байером» травмированным братьям Миранчукам

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов после победы над «Байером» (2:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов поддержал травмированных Антона и Алексея Миранчуков.

«Отдельно хочу поздравить Лешу и Антона Миранчуков с победой над «Байером». Выздоравливайте, эта победа для вас.

Я видел, как Антон вышел на поле, у меня у самого чуть слезы не пошли. Поэтому, Антоша, Леша, выздоравливайте, вас нам не хватает», – сказал Баринов.

«Локомотив» обыграл «Байер» со счетом 2:1.

Баринов ударом из-за пределов штрафной забил победный гол.

Антон Миранчук получил повреждение в матче с «Сочи» (1:0) и был заменен на 17-й минуте.

В прошлом туре РПЛ травмировался его брат Алексей.

