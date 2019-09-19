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    «Видел, как Антон вышел на поле, у меня чуть слезы не пошли». Баринов посвятил победу над «Байером» травмированным братьям Миранчукам

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов после победы над «Байером» (2:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов поддержал травмированных Антона и Алексея Миранчуков.

    «Отдельно хочу поздравить Лешу и Антона Миранчуков с победой над «Байером». Выздоравливайте, эта победа для вас.

    Я видел, как Антон вышел на поле, у меня у самого чуть слезы не пошли. Поэтому, Антоша, Леша, выздоравливайте, вас нам не хватает», – сказал Баринов.

    • «Локомотив» обыграл «Байер» со счетом 2:1.
    • Баринов ударом из-за пределов штрафной забил победный гол.
    • Антон Миранчук получил повреждение в матче с «Сочи» (1:0) и был заменен на 17-й минуте.
    • В прошлом туре РПЛ травмировался его брат Алексей.

    text

    Публикация от text (@fclokomotiv)

    Источник: инстаграм «Локомотива»

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