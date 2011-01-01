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    Гвардиола – после разгрома «Шахтера»: «Счастлив быть тренером этих игроков»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после крупной победы своей команды над «Шахтером» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Мы знаем, насколько Лига чемпионов сложный турнир. Ведь мы видели вчерашние и сегодняшние результаты. Команда очень хорошо защищалась и создавала моменты. Было очень важно начать с победы. Теперь все в наших руках, чтобы достичь 1/8 финала.

    Когда вы выигрываете, тренер принимает правильные решения, когда проигрываете – неправильные. Мы проиграли всего один матч за восемь месяцев, поэтому я не собираюсь сомневаться в своих футболистах. Счастлив быть тренером этих игроков», – сказал Гвардиола.

    • «Манчестер Сити» разгромил «Шахтер» со счетом 3:0.
    • Следующий соперник манкунианцев в ЛЧ – «Динамо» Загреб.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 09:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1442

      Derzkiy1 1 час назад

      Пеп это был Шахтёр , а не Ливерпуль или Барса

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