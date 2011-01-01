Гвардиола – после разгрома «Шахтера»: «Счастлив быть тренером этих игроков»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после крупной победы своей команды над «Шахтером» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы знаем, насколько Лига чемпионов сложный турнир. Ведь мы видели вчерашние и сегодняшние результаты. Команда очень хорошо защищалась и создавала моменты. Было очень важно начать с победы. Теперь все в наших руках, чтобы достичь 1/8 финала.

Когда вы выигрываете, тренер принимает правильные решения, когда проигрываете – неправильные. Мы проиграли всего один матч за восемь месяцев, поэтому я не собираюсь сомневаться в своих футболистах. Счастлив быть тренером этих игроков», – сказал Гвардиола.