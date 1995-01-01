Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    Зидан – о разгроме от «ПСЖ»: «Реал» не выступил на уровне Лиги чемпионов. Виноваты все»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан оценил исход матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:3). Испанцев разгромили три раза в последних четырех играх соревнования.

    «У «ПСЖ» хорошая команда, они создают моменты. Но меня заботит не это. Я обеспокоен тем, что моя команда не выступила на том уровне, которого требует этот турнир и такой соперник.

    Парижане превосходили нас во всем. Главное – в интенсивности, это раздражает меня больше всего. Мы знали, что «ПСЖ» будет оказывать на нас давление, но мы не были по-настоящему в игре ни в один момент времени.

    Когда мы побеждаем – это победа всех, когда проигрываем – виноваты все», – цитирует француза официальный сайт УЕФА.

    • Другие соперники «Реала» по группе – «Брюгге» и «Галатасарай».
    • Мадридцы в Примере идут третьими.
    • «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      ImpNaz.com 1 час назад

      Роналду ушел, и Реалу писец!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8536

      DeStar 1 час назад

      странно ,что ты это понимаешь, пох на поражение, игры нет, игроки донные и стоят на месте, интересно по стате, сколько команда совершила отборов или перехватов на всех? где-то 3? сколько времени игроки стояли на своих местах и не двигались, пока полузащита или защита пыталась придумать кому дать пас, все тупо стояли на своих местах. Даже до стандартных разыгровок на фланге и забегания с навесом или прострелом не было, попыток было где-то 2. азар бесполезное гавно которое умеет только тащить мяч, но постоянно его передерживает и когда оказывается около и в штрафной разворачивается спиной к воротам и начинает танцевать вокруг мяча пока его не выбьют или не отберут,я бы не эрегированным членом дал бы больше точных пасов чем кросс, да и все убогие

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73727
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru