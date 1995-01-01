Зидан – о разгроме от «ПСЖ»: «Реал» не выступил на уровне Лиги чемпионов. Виноваты все»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан оценил исход матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:3). Испанцев разгромили три раза в последних четырех играх соревнования.

«У «ПСЖ» хорошая команда, они создают моменты. Но меня заботит не это. Я обеспокоен тем, что моя команда не выступила на том уровне, которого требует этот турнир и такой соперник.

Парижане превосходили нас во всем. Главное – в интенсивности, это раздражает меня больше всего. Мы знали, что «ПСЖ» будет оказывать на нас давление, но мы не были по-настоящему в игре ни в один момент времени.

Когда мы побеждаем – это победа всех, когда проигрываем – виноваты все», – цитирует француза официальный сайт УЕФА.