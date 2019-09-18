Покеттино – после ничьей с «Олимпиакосом»: «Разочарован в каждом. Дело в готовности бороться»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино оценил результат матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса» (2:2). Англичане по ходу встречи вели в два мяча.

«Тоттенхэм» не показал должной интенсивности. Имею в виду концентрацию, агрессию. Дело в готовности бороться. Качество появится тогда, когда ты превосходишь соперника в агрессии и интенсивности. Ответственность лежит на всех. Разочарован в каждом», – цитирует аргентинца Football London.