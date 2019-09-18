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    Покеттино – после ничьей с «Олимпиакосом»: «Разочарован в каждом. Дело в готовности бороться»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино оценил результат матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса» (2:2). Англичане по ходу встречи вели в два мяча.

    «Тоттенхэм» не показал должной интенсивности. Имею в виду концентрацию, агрессию. Дело в готовности бороться. Качество появится тогда, когда ты превосходишь соперника в агрессии и интенсивности. Ответственность лежит на всех. Разочарован в каждом», – цитирует аргентинца Football London.

    • Другие соперники «Тоттенхэма» по группе – «Бавария» и «Црвена Звезда».
    • Англичане в АПЛ идут четвертыми.
    • В следующем туре Лиги чемпионов «Тоттенхэм» дома примет «Баварию».

    Источник: Football London

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    18.09.2019 23:34
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