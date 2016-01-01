Ван Дейк – о продлении контракта с «Ливерпулем»: «Пока ничего не происходит, я не веду переговоры»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк опроверг информацию о скором заключении нового контракта с клубом.

«Пока ничего не происходит. Такие вещи зависят не от меня. Видел новости, что я согласовываю новый контракт. Но сейчас я даже не веду переговоры. Единственное, чего я хочу – сфокусироваться на предстоящих матчах. Посмотрим, что произойдет в будущем», – сказал голландец.