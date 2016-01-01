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    Ван Дейк – о продлении контракта с «Ливерпулем»: «Пока ничего не происходит, я не веду переговоры»

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк опроверг информацию о скором заключении нового контракта с клубом.

    «Пока ничего не происходит. Такие вещи зависят не от меня. Видел новости, что я согласовываю новый контракт. Но сейчас я даже не веду переговоры. Единственное, чего я хочу – сфокусироваться на предстоящих матчах. Посмотрим, что произойдет в будущем», – сказал голландец.

    • Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года.
    • В его активе 80 матчей в составе мерсисайдцев, восемь забитых голов и пять ассистов.
    • Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • По информации AS, интерес к 28-летнему центрбеку проявляют «Реал» и «Барселона».

    Источник: Sky Sports

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