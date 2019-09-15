AS: «Реал» и «Барселона» поборются за Клоппа и ван Дейка

Чушь . Это что то должно пойти так плохо в Ливерпуле чтоб Клопп и ввд ушли из клуба . Клопп да норм. Ван дейк вот эти пару сезонов заиграл но больше пиара конечно хоть он и хорош. Вылет из лч из группы или на стадии 1/8 лч и не выиграть титулы снова в апл тогда америкосы владельцы клуба задумаются . А так на ходу ливер . И нет пока причин . Новость ни о чем .
«Реал» и «Барселона» в перспективе хотят пригласить на пост главного тренера Юргена Клоппа, сообщает AS.
По информации источника, в мадридском и каталонском клубах считают, что немец не только будет успешно исполнять свои прямые обязанности, но и сможет посодействовать переезду в Испанию защитника Вирджила ван Дейка.
- Сейчас Клопп возглавляет «Ливерпуль».
- Контракт 52-летнего специалиста с клубом рассчитан до 2022 года.
- В прошлом сезоне мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов.