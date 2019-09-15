AS: «Реал» и «Барселона» поборются за Клоппа и ван Дейка

«Реал» и «Барселона» в перспективе хотят пригласить на пост главного тренера Юргена Клоппа, сообщает AS.

По информации источника, в мадридском и каталонском клубах считают, что немец не только будет успешно исполнять свои прямые обязанности, но и сможет посодействовать переезду в Испанию защитника Вирджила ван Дейка.