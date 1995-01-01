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    Хавбек «Лиона» Рен-Аделед: «Зенит» удивил нас обескураживающим голом»

    Полузащитник «Лиона» Жефф Рен-Аделед прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

    «Мы приложили немало сил в первом тайме перед тем, как соперник удивил нас обескураживающим голом. Мы находили зоны между линиями и стремились к победе. Мы расстроены, что не смогли порадовать болельщиков. Я упустил свой момент, а ведь гол в дебютном матче Лиги чемпионов был бы приятен», – сказал Рен-Аделед.

    • Петербургская команда сыграла во Франции вничью – 1:1.
    • Сердар Азмун отличился на 41-й минуте, однако на 50-й минуте Мемфис Депай сравнял счет, забив с пенальти.

    Источник: beIN Sports

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1869

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Если так же будете играть в Питере, то 5:0 в пользу Зенита вам обеспечено!

      2
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      Рейтинг: +6730

      Вомбат 1 час назад

      Лион был настроен отомстить за 2015 год. Так что о недонастрое речь не шла. А вот неооценка была. Они были уверены, что Зенит здорово ослаб после ухода Халка и Витселя и они хотели не просто забить, а забить много. Один мой французский друг посмотрел слив Зенита Вильяреалу (уверен, что наши те матчи слили, чтобы сосредоточиться на чемпионате) и тоже так решил. На самом же деле Зенит и Лион равны по классу. Но Зениту есть куда прибавлять. И надо прибавить, чтобы выйти из группы.

      0
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      Рейтинг: +2023

      raritet 2 часа назад

      Если бы Жефф видел удары Халка, то тут уместно было бы сказать :" обескураживающим"....

      0
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      Рейтинг: +217

      Я - легенда 2 часа назад

      Они удивились году Зенита?
      Ну, конечно, ведь, по их мнению, клубы с Востока не способны ни на что ))

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