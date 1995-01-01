Хавбек «Лиона» Рен-Аделед: «Зенит» удивил нас обескураживающим голом»

Полузащитник «Лиона» Жефф Рен-Аделед прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

«Мы приложили немало сил в первом тайме перед тем, как соперник удивил нас обескураживающим голом. Мы находили зоны между линиями и стремились к победе. Мы расстроены, что не смогли порадовать болельщиков. Я упустил свой момент, а ведь гол в дебютном матче Лиги чемпионов был бы приятен», – сказал Рен-Аделед.