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    Роналду: «Я должен получить шесть, семь или восемь «Золотых мячей», чтобы превзойти Месси»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что заслуживает получить больше «Золотых мячей», чем форвард «Барселоны» Лионель Месси.

    «Золотые мячи». Я бы хотел этого и, думаю, я это заслуживаю. Месси – выдающийся игрок, он вошел в историю футбола, но я считаю, что должен получить шесть, семь или восемь «Золотых мячей», чтобы превзойти его.

    Я уверен, что вошел в историю футбола, учитывая все, что я сделал, и я продолжаю делать это. Знаю, что я останусь в истории футбола как один из лучших за все время», – сказал Роналду.

    • Месси и Роналду завоевывали «Золотой мяч» по пять раз.
    • В 2018 году награду получил хавбек «Реала» Лука Модрич.

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1149

      Павел Буре 41 минуту назад

      Я болею за Барселону, соответственно симпатизирую Месси. Но Роналду по своему крут и даже очень. Думаю не надо их сравнивать, каждый по своему хорош, и успех одного или второго зависит от результатов команды. Что Рон что Месси почти каждый год на голову выше всех остальных, независимо от результатов команды.

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      Рейтинг: +3772

      ivan-football-fan > Павел Буре 21 минуту назад

      Вы абсолютно правы!
      Каждый хорош по-своему и оба выше остальных...СТАБИЛЬНО ДОЛГО!+

      0
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      Рейтинг: +2022

      BlackMurder 58 минут назад

      В чем проблема, здоровью твоему многие молодые таланты позавидуют

      1
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      Рейтинг: +891

      neim 1 час назад

      Криш, тебе не надо уже ничего доказывать. Ты и так великий игрок!

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      Рейтинг: +217

      Я - легенда 2 часа назад

      Если честно, как-то уже надоели эти реплики от Роналду: "Я! Я!! Я!!!". Заяц-хвастун. Месси играет и ведёт себя, как мужик. А этот - не пойми как кто ))

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      Рейтинг: +2078

      InterMilLano1908 2 часа назад

      Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что заслуживает получить больше «Золотых мячей», чем форвард «Барселоны» Лионель Месси.
      Бомбардир там наркоманы штоли одни новости печатают??? Он прямым текстом сказал что Месси выше него и что бы обойти Месси нму как минимум еще пару ЗМ надо...ну а Рон как минимум лучший игрок в Европе за всю историю

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