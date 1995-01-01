Роналду: «Я должен получить шесть, семь или восемь «Золотых мячей», чтобы превзойти Месси»

Я болею за Барселону, соответственно симпатизирую Месси. Но Роналду по своему крут и даже очень. Думаю не надо их сравнивать, каждый по своему хорош, и успех одного или второго зависит от результатов команды. Что Рон что Месси почти каждый год на голову выше всех остальных, независимо от результатов команды.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что заслуживает получить больше «Золотых мячей», чем форвард «Барселоны» Лионель Месси.
«Золотые мячи». Я бы хотел этого и, думаю, я это заслуживаю. Месси – выдающийся игрок, он вошел в историю футбола, но я считаю, что должен получить шесть, семь или восемь «Золотых мячей», чтобы превзойти его.
Я уверен, что вошел в историю футбола, учитывая все, что я сделал, и я продолжаю делать это. Знаю, что я останусь в истории футбола как один из лучших за все время», – сказал Роналду.
- Месси и Роналду завоевывали «Золотой мяч» по пять раз.
- В 2018 году награду получил хавбек «Реала» Лука Модрич.