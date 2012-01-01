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    Роналду: «Сколько у меня автомобилей? Наверное, 17»

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился информацией о своем финансовом состоянии, а также рассказал, сколько у него автомобилей в личном гараже.

    «Мое состояние составляет около полумиллиарда долларов? Думаю, да, хотелось бы надеяться на это. Могу сказать точно, что на моем счете хорошее состояние.

    Сколько у меня автомобилей? Наверное, 17. Обожаю ездить на «Роллс-Ройсе». Также в моем автопарке «Бугатти», «Феррари» и «Макларен», – рассказал португалец.

    • Роналду перешел в «Ювентус» прошлым летом из «Реала».
    • Сумма трансфера составила 117 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Роналду сыграл в 31 матче чемпионата Италии и забил 21 гол.

    Источник: The Sun

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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3048

      Дядя Серёжа 1 час назад

      А они по КАСКО или ОСАГО застрахованы?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2815

      RotBerg > Дядя Серёжа 1 час назад

      Регинка ты что ли?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      persuha 1 час назад

      Как уже надоела эта строчка «Роналду перешел в «Ювентус» прошлым летом из «Реала».» Через 100 лет, тоже будите писать это когда и куда он перешёл ?!!!??!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1858

      ухоженный крокодил 1 час назад

      А сколько у тебя мозгов?
      _______________________
      "А, кто здесь"?
      :))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10642

      Garrincha58 > ухоженный крокодил 33 минуты назад

      крокодилы как видится умом не блещут

      1
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