Роналду: «Сколько у меня автомобилей? Наверное, 17»

А они по КАСКО или ОСАГО застрахованы?
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился информацией о своем финансовом состоянии, а также рассказал, сколько у него автомобилей в личном гараже.
«Мое состояние составляет около полумиллиарда долларов? Думаю, да, хотелось бы надеяться на это. Могу сказать точно, что на моем счете хорошее состояние.
Сколько у меня автомобилей? Наверное, 17. Обожаю ездить на «Роллс-Ройсе». Также в моем автопарке «Бугатти», «Феррари» и «Макларен», – рассказал португалец.
- Роналду перешел в «Ювентус» прошлым летом из «Реала».
- Сумма трансфера составила 117 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Роналду сыграл в 31 матче чемпионата Италии и забил 21 гол.