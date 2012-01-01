Роналду: «Сколько у меня автомобилей? Наверное, 17»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился информацией о своем финансовом состоянии, а также рассказал, сколько у него автомобилей в личном гараже.

«Мое состояние составляет около полумиллиарда долларов? Думаю, да, хотелось бы надеяться на это. Могу сказать точно, что на моем счете хорошее состояние.

Сколько у меня автомобилей? Наверное, 17. Обожаю ездить на «Роллс-Ройсе». Также в моем автопарке «Бугатти», «Феррари» и «Макларен», – рассказал португалец.