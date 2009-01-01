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    Роналду – о Месси: «Он заставляет меня самосовершенствоваться, а я мотивирую его быть лучше»

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду объяснил, почему между ним и форвардом «Барселоны» Лионелем Месси нет вражды.

    «Многие удивились, когда мы разговаривали с Месси на церемонии УЕФА. Мы не друзья, но у нас нормальные отношения, ведь мы делим футбольную сцену около 15 лет. Я знаю, что он заставляет меня самосовершенствоваться, как футболист, а я мотивирую его быть лучше.

    Лучший футболист, против которого мне приходилось выходить на поле? Да! Разумеется», – признался Роналду.

    • У Роналду и Месси суммарно по пять «Золотых мячей».
    • Криштиану пять раз выигрывал Лигу чемпионов, Месси – четыре раза.


    Источник: The Sun

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