Оздоев – худший игрок матча с «Лионом» по InStat

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев стал худшим игроком матча первого тура Лиги чемпионов против «Лиона» (1:1) по индексу InStat. Показатель россиянина равен 250-и – меньше всех других игроков.

Общий индекс InStat включает себя технико-тактические действия – точность передач, преодоленное расстояние, средняя скорость и другие. Оздоев вышел на поле на 46 минуте.