Оздоев – худший игрок матча с «Лионом» по InStat

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев стал худшим игроком матча первого тура Лиги чемпионов против «Лиона» (1:1) по индексу InStat. Показатель россиянина равен 250-и – меньше всех других игроков.
Общий индекс InStat включает себя технико-тактические действия – точность передач, преодоленное расстояние, средняя скорость и другие. Оздоев вышел на поле на 46 минуте.
- «Зенит» сейчас лидирует в группе.
- Команда из Санкт-Петербурга не играла в Лиге чемпионов с сезона-2015/16.
- «Зенит» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует сейчас в РПЛ.