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    Оздоев – худший игрок матча с «Лионом» по InStat

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев стал худшим игроком матча первого тура Лиги чемпионов против «Лиона» (1:1) по индексу InStat. Показатель россиянина равен 250-и – меньше всех других игроков.

    Общий индекс InStat включает себя технико-тактические действия – точность передач, преодоленное расстояние, средняя скорость и другие. Оздоев вышел на поле на 46 минуте.

    • «Зенит» сейчас лидирует в группе.
    • Команда из Санкт-Петербурга не играла в Лиге чемпионов с сезона-2015/16.
    • «Зенит» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует сейчас в РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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