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    «Зенит» – «Рубин» и ЦСКА – «Краснодар» – матчи десятого тура РПЛ с VAR

    РФС опубликовал судейские назначения на десятый тур РПЛ. Из них стало известно, на каких матчах будет присутствовать система видеопомощи.

    20 сентября (пятница)

    «Уфа» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

    21 сентября (суббота)

    «Ахмат» – «Крылья Советов»: судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

    «Зенит» – «Рубин»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Денис Березнов (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); ВАР – Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Игорь Синер (Омск).

    «Тамбов» – «Ростов»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

    22 сентября (воскресенье)

    «Оренбург» – «Локомотив»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Адлан Хатуев (Грозный), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

    «Динамо» – «Сочи»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

    «Арсенал» – «Урал»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья – Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).

    «ЦСКА» – «Краснодар»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); ВАР – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

    Источник: РФС

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