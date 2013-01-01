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    «Возвращаю». Кокорин прокомментировал фото Мамаева с женой

    Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули колонию – их выпустили в рамках условно-досрочного освобождения. Жена полузащитника выложила совместное фото с мужем.

    «Возвращаю», – оставил комментарий под постом супруги друга Кокорин, который вскоре должен оказаться в расположении «Зенита».

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • 6 сентября Кокорин и Мамаев были освобождены условно-досрочно.

    Источник: инстаграм Аланы Мамаевой

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +509

      Санёк 17 13 секунд назад

      Какая у него баба худая,суёшь спереди а торчит с зади))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2013

      BlackMurder 7 минут назад

      Поматросил и бросил

      2
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      Рейтинг: +14407

      DOCTOR PENALTY 8 минут назад

      "Баба, она сердцем чует"....

      0
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      Рейтинг: +2013

      BlackMurder 16 минут назад

      Дырявого возвратил

      1
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      Рейтинг: +480

      dimmmka 16 минут назад

      Любовница вернула мужа жене!

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      Рейтинг: +492

      Elisey13 35 минут назад

      Газпром возвращает))

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