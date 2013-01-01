«Возвращаю». Кокорин прокомментировал фото Мамаева с женой

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули колонию – их выпустили в рамках условно-досрочного освобождения. Жена полузащитника выложила совместное фото с мужем.

«Возвращаю», – оставил комментарий под постом супруги друга Кокорин, который вскоре должен оказаться в расположении «Зенита».