«Возвращаю». Кокорин прокомментировал фото Мамаева с женой

Какая у него баба худая,суёшь спереди а торчит с зади))))
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули колонию – их выпустили в рамках условно-досрочного освобождения. Жена полузащитника выложила совместное фото с мужем.
«Возвращаю», – оставил комментарий под постом супруги друга Кокорин, который вскоре должен оказаться в расположении «Зенита».
- В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
- 6 сентября Кокорин и Мамаев были освобождены условно-досрочно.