«Спорт-Экспресс»: зарплата Кокорина по новому контракту с «Зенитом» – 2,5 миллиона

Вот поэтому наши игроки и играют в пол ноги,,,,что если даже человеку который и на основу не тянет сейчас по крайне мере 2,5 ляма,,,так к чему выкладываться и лишать себя удовольствий и так сойдёт,,,,,,,
По информации «Спорт-Экспресса», зарплата нападающего Александра Кокорина по новому контракту с «Зенитом» составит около 2,5 миллионов евро в год.
За период до июня 2020 года форвард заработает около 1,9 миллиона евро.
Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что новый контракт с Кокориным рассчитан на срок до лета 2020 года.
- Предыдущее соглашение, которое окончилось 30 июня, предусматривало годовой доход чуть меньше 4 миллионов евро с учетом всех бонусов.
- 17 сентября Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.
- Перед этим «Зенит» подписал с форвардом новый контракт.