«Спорт-Экспресс»: зарплата Кокорина по новому контракту с «Зенитом» – 2,5 миллиона

По информации «Спорт-Экспресса», зарплата нападающего Александра Кокорина по новому контракту с «Зенитом» составит около 2,5 миллионов евро в год.

За период до июня 2020 года форвард заработает около 1,9 миллиона евро.

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что новый контракт с Кокориным рассчитан на срок до лета 2020 года.