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    «Спорт-Экспресс»: зарплата Кокорина по новому контракту с «Зенитом» – 2,5 миллиона

    По информации «Спорт-Экспресса», зарплата нападающего Александра Кокорина по новому контракту с «Зенитом» составит около 2,5 миллионов евро в год.

    За период до июня 2020 года форвард заработает около 1,9 миллиона евро.

    Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что новый контракт с Кокориным рассчитан на срок до лета 2020 года.

    • Предыдущее соглашение, которое окончилось 30 июня, предусматривало годовой доход чуть меньше 4 миллионов евро с учетом всех бонусов.
    • 17 сентября Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.
    • Перед этим «Зенит» подписал с форвардом новый контракт.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии18
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      Рейтинг: +12146

      slavutiq70 2 минуты назад

      Вот поэтому наши игроки и играют в пол ноги,,,,что если даже человеку который и на основу не тянет сейчас по крайне мере 2,5 ляма,,,так к чему выкладываться и лишать себя удовольствий и так сойдёт,,,,,,,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7684

      Serjoga 4 минуты назад

      Охренеть! За нарушение дисциплины и безделие такие деньги! Он же раньше мая на поле не выйдет! Да и в каком состоянии он тогда будет? Сразу видно, что в Питере нет ХОЗЯИНА! Бабло ведь не личное! Гинер бы больше 100 000 евро не дал бы, если бы верил в Кокорина!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12146

      slavutiq70 5 минут назад

      ******** слов нет,,,,,,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1327

      Антон bx14e 6 минут назад

      Жаль,что своими комментариями мы ничего тут изменить не в силах...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1486

      andrej-lucevich > Антон bx14e 21 секунду назад

      золотые слова!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      Фантомас 67 15 минут назад

      Компенсация за бесцельно прожитый год. По моему не хило!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Красный май 16 минут назад

      А агенту сколько отвалили?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Taps 22 минуты назад

      Твари ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3058

      paracetamol 37 минут назад

      Нужно отрабатывать, Кокоша!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1504

      giluxa1963 55 минут назад

      краснадар на такое не пойдет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3058

      paracetamol > giluxa1963 38 минут назад

      Кишка тонка!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2487

      пряник929 55 минут назад

      За что ему такие бабки????или на что... сегодня отметит и опять....
      Лавров озвучил сие действие....

      4
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