ЦСКА поздравил Мамаева с днем рождения и пожелал «успешной перезагрузки»

ЦСКА обратился к бывшему полузащитнику армейцев Павлу Мамаеву, который вышел на свободу по УДО в свой день рождения.

«Поздравляем чемпиона России в составе ЦСКА, обладателя трех Кубков и Суперкубка Павла Мамаева с днем рождения и желаем успешной перезагрузки карьеры!» – говорится в твиттере ЦСКА.

Сегодня Мамаеву исполнился 31 год.

Мамаев выступал за ЦСКА с 2007-го по 2013 год.