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    ЦСКА поздравил Мамаева с днем рождения и пожелал «успешной перезагрузки»

    ЦСКА обратился к бывшему полузащитнику армейцев Павлу Мамаеву, который вышел на свободу по УДО в свой день рождения.

    «Поздравляем чемпиона России в составе ЦСКА, обладателя трех Кубков и Суперкубка Павла Мамаева с днем рождения и желаем успешной перезагрузки карьеры!» – говорится в твиттере ЦСКА.

    Сегодня Мамаеву исполнился 31 год.

    Мамаев выступал за ЦСКА с 2007-го по 2013 год.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.

    Источник: твиттер ЦСКА

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