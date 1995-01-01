ЦСКА поздравил Мамаева с днем рождения и пожелал «успешной перезагрузки»

с днюхой !
ЦСКА обратился к бывшему полузащитнику армейцев Павлу Мамаеву, который вышел на свободу по УДО в свой день рождения.
«Поздравляем чемпиона России в составе ЦСКА, обладателя трех Кубков и Суперкубка Павла Мамаева с днем рождения и желаем успешной перезагрузки карьеры!» – говорится в твиттере ЦСКА.
Сегодня Мамаеву исполнился 31 год.
Мамаев выступал за ЦСКА с 2007-го по 2013 год.
- В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
- 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.