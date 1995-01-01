Гендиректор «Ахмата»: «Если Мамаев изъявит желание, мы готовы предложить контракт. По этому поводу Рамзан Ахматович все уже сказал»

Генеральный директор и вице-президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что грозненский клуб готов подписать контракт с хавбеком Павлом Мамаевым.
«Мы поздравляем Павла Мамаева и Александра Кокорина с выходом на свободу. Такие футболисты нужны российскому футболу, а не только конкретно футбольному клубу «Ахмат». Если он (Мамаев – прим. «Бомбардира») изъявит желание, то мы готовы предложить контракт, побеседуем. По этому поводу Рамзан Ахматович (Кадыров) все уже сказал, больше добавить нечего», – сказал Айдамиров.
- В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
- 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.