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    Гендиректор «Ахмата»: «Если Мамаев изъявит желание, мы готовы предложить контракт. По этому поводу Рамзан Ахматович все уже сказал»

    Генеральный директор и вице-президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что грозненский клуб готов подписать контракт с хавбеком Павлом Мамаевым.

    «Мы поздравляем Павла Мамаева и Александра Кокорина с выходом на свободу. Такие футболисты нужны российскому футболу, а не только конкретно футбольному клубу «Ахмат». Если он (Мамаев – прим. «Бомбардира») изъявит желание, то мы готовы предложить контракт, побеседуем. По этому поводу Рамзан Ахматович (Кадыров) все уже сказал, больше добавить нечего», – сказал Айдамиров.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.

    Источник: ТАСС

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