Гендиректор «Ахмата»: «Если Мамаев изъявит желание, мы готовы предложить контракт. По этому поводу Рамзан Ахматович все уже сказал»

Генеральный директор и вице-президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что грозненский клуб готов подписать контракт с хавбеком Павлом Мамаевым.

«Мы поздравляем Павла Мамаева и Александра Кокорина с выходом на свободу. Такие футболисты нужны российскому футболу, а не только конкретно футбольному клубу «Ахмат». Если он (Мамаев – прим. «Бомбардира») изъявит желание, то мы готовы предложить контракт, побеседуем. По этому поводу Рамзан Ахматович (Кадыров) все уже сказал, больше добавить нечего», – сказал Айдамиров.