Невилл: «Я бы подписал в «МЮ» Варана, Канте, Мбаппе»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, работающий экспертом Sky Sport, в своем твиттере ответил на вопросы подписчиков.

– Три игрока, которых ты бы подписал в «Манчестер Юнайтед»?

– Рафаэль Варан, Н’Голо Канте, Килиан Мбаппе.

– Твой любимый бразильский футболист?

– Ромарио.

– Через сколько лет «Манчестер Юнайтед» сможет бороться за чемпионство?

– С толковым усилением самое ближайшее – сезон-2021/22.

– Кто из твоих бывших партнеров лучше всех пел?

– Тони Адамс.

– Лучший правый полузащитник, с которым ты играл?

– Дэвид Бекхэм

– Лучший нападающий, с которым ты играл?

– Уэйн Руни.

