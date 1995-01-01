Невилл: «Я бы подписал в «МЮ» Варана, Канте, Мбаппе»

с Англичан на Французов переключился ) Из Милнера Клопп сделал цп не хуже Канте , тот же Стерлинг такой же бегунок ну вот так и Англичан можно собрать аналогов ) главное тренер
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, работающий экспертом Sky Sport, в своем твиттере ответил на вопросы подписчиков.
– Три игрока, которых ты бы подписал в «Манчестер Юнайтед»?
– Рафаэль Варан, Н’Голо Канте, Килиан Мбаппе.
– Твой любимый бразильский футболист?
– Ромарио.
– Через сколько лет «Манчестер Юнайтед» сможет бороться за чемпионство?
– С толковым усилением самое ближайшее – сезон-2021/22.
– Кто из твоих бывших партнеров лучше всех пел?
– Тони Адамс.
– Лучший правый полузащитник, с которым ты играл?
– Дэвид Бекхэм
– Лучший нападающий, с которым ты играл?
– Уэйн Руни.