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    Невилл: «Я бы подписал в «МЮ» Варана, Канте, Мбаппе»

    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, работающий экспертом Sky Sport, в своем твиттере ответил на вопросы подписчиков.

    – Три игрока, которых ты бы подписал в «Манчестер Юнайтед»?

    – Рафаэль Варан, Н’Голо Канте, Килиан Мбаппе.

    – Твой любимый бразильский футболист?

    – Ромарио.

    – Через сколько лет «Манчестер Юнайтед» сможет бороться за чемпионство?

    – С толковым усилением самое ближайшее – сезон-2021/22.

    – Кто из твоих бывших партнеров лучше всех пел?

    – Тони Адамс.

    – Лучший правый полузащитник, с которым ты играл?

    – Дэвид Бекхэм

    – Лучший нападающий, с которым ты играл?

    – Уэйн Руни.

    Источник: Твиттер Гари Невилла

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    Сегодня, 10:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1432

      Derzkiy1 29 минут назад

      с Англичан на Французов переключился ) Из Милнера Клопп сделал цп не хуже Канте , тот же Стерлинг такой же бегунок ну вот так и Англичан можно собрать аналогов ) главное тренер

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