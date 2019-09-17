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    Зинченко – об Отаменди: «На английском не может даже двух слов связать, хотя в команде уже более трех лет»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о защитнике английской команды Николасе Отаменди.

    «Кто в команде самый стильный? Я бы сказал, Отаменди. Думаю, он точно не уступит Киркорову. Он каждый день приходит в новом прикиде, каждый раз на нем новая вещь. Я бы очень хотел посмотреть на его гардероб. Мне кажется, он снимает отдельный дом для своих вещей.

    В команде Отаменди общается только с Агуэро и с одним из физиотерапевтов. Он практически не разговаривает на английском. Есть только парочка человек, с кем он может поговорить, а так ходит молча. На английском не может даже двух слов связать, хотя в команде уже более трех лет», – рассказал Зинченко.

    • Отаменди выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года.
    • В прошлом сезоне он забил один гол и сделал одну результативную передачу в 28 матчах.
    • Контракт между сторонами рассчитан до 2022 года.

    Источник: YouTube-канал «Трендец»

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    17.09.2019 10:18
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