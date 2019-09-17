Зинченко – об Отаменди: «На английском не может даже двух слов связать, хотя в команде уже более трех лет»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о защитнике английской команды Николасе Отаменди.

«Кто в команде самый стильный? Я бы сказал, Отаменди. Думаю, он точно не уступит Киркорову. Он каждый день приходит в новом прикиде, каждый раз на нем новая вещь. Я бы очень хотел посмотреть на его гардероб. Мне кажется, он снимает отдельный дом для своих вещей.

В команде Отаменди общается только с Агуэро и с одним из физиотерапевтов. Он практически не разговаривает на английском. Есть только парочка человек, с кем он может поговорить, а так ходит молча. На английском не может даже двух слов связать, хотя в команде уже более трех лет», – рассказал Зинченко.