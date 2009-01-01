Хендерсон: «Играть в «Ливерпуле» непросто, ведь каждый хочет тебя обыграть»

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон объяснил, почему его клуб нельзя называть фаворитом перед матчем Лиги чемпионов с «Наполи».

«Играть в «Ливерпуле» непросто, ведь каждый хочет тебя обыграть. Но так было всегда. «Наполи» – отличная команда. Если покажем свой футбол, у нас будут шансы на победу.

Я бы не сказал, что мы являемся фаворитами в этом матче. Мы здорово стартовали в сезоне, но еще есть, в чем прибавлять. У нас полно амбиций и мы хотим играть еще лучше.

Прошлый сезон уже в прошлом, если сумеем повторить его результаты, будет здорово, но мы способны играть еще лучше. Надо попытаться выиграть все», – заявил футболист.