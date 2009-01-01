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    Хендерсон: «Играть в «Ливерпуле» непросто, ведь каждый хочет тебя обыграть»

    Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон объяснил, почему его клуб нельзя называть фаворитом перед матчем Лиги чемпионов с «Наполи».

    «Играть в «Ливерпуле» непросто, ведь каждый хочет тебя обыграть. Но так было всегда. «Наполи» – отличная команда. Если покажем свой футбол, у нас будут шансы на победу.

    Я бы не сказал, что мы являемся фаворитами в этом матче. Мы здорово стартовали в сезоне, но еще есть, в чем прибавлять. У нас полно амбиций и мы хотим играть еще лучше.

    Прошлый сезон уже в прошлом, если сумеем повторить его результаты, будет здорово, но мы способны играть еще лучше. Надо попытаться выиграть все», – заявил футболист.

    • Матч «Наполи» – «Ливерпуль» состоится 17 сентября.
    • Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
    • «Ливерпуль» – действующий победитель ЛЧ и вице-чемпион Англии.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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