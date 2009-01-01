Кикнадзе: «Выступаем в Лиге чемпионов для того, чтобы играть и побеждать. Не планируем зарабатывать»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе перед матчем первого тура против «Байера» рассказал о задачах в Лиге чемпионов.

– Станет для «Локомотива» невыход из группы катастрофой?

– Зависит от того, как будем играть. Катастрофа – это когда идет вопрос о человеческой жизни. Футбол – это игра. Хорошая, красивая, яркая, богатая впечатлений, но игра.

– Как отсутствие братьев Миранчуков может сказаться на выступлении вашей команды?

– Это серьезные потери, которые проверят наш характер.

– Сколько вы планируете заработать в Лиге чемпионов?

– Мы не планируем зарабатывать, мы выступаем в Лиге чемпионов для того, чтобы играть и побеждать. А финансовые бонусы – это дополнительный приятный аспект игры в Лиге чемпионов.