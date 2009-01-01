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    Кикнадзе: «Выступаем в Лиге чемпионов для того, чтобы играть и побеждать. Не планируем зарабатывать»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе перед матчем первого тура против «Байера» рассказал о задачах в Лиге чемпионов.

    – Станет для «Локомотива» невыход из группы катастрофой?

    – Зависит от того, как будем играть. Катастрофа – это когда идет вопрос о человеческой жизни. Футбол – это игра. Хорошая, красивая, яркая, богатая впечатлений, но игра.

    – Как отсутствие братьев Миранчуков может сказаться на выступлении вашей команды?

    – Это серьезные потери, которые проверят наш характер.

    – Сколько вы планируете заработать в Лиге чемпионов?

    – Мы не планируем зарабатывать, мы выступаем в Лиге чемпионов для того, чтобы играть и побеждать. А финансовые бонусы – это дополнительный приятный аспект игры в Лиге чемпионов.

    • 18 сентября состоится матч «Байер» – «Локомотив».
    • Начало в 22:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2067

      InterMilLano1908 5 минут назад

      Ну так деньги там за победы дают...эммм получается опять всем проиграют и еще и не заработают ничего кроме денег что дают за выход в лч...

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