Кикнадзе: «Выступаем в Лиге чемпионов для того, чтобы играть и побеждать. Не планируем зарабатывать»

Ну так деньги там за победы дают...эммм получается опять всем проиграют и еще и не заработают ничего кроме денег что дают за выход в лч...
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе перед матчем первого тура против «Байера» рассказал о задачах в Лиге чемпионов.
– Станет для «Локомотива» невыход из группы катастрофой?
– Зависит от того, как будем играть. Катастрофа – это когда идет вопрос о человеческой жизни. Футбол – это игра. Хорошая, красивая, яркая, богатая впечатлений, но игра.
– Как отсутствие братьев Миранчуков может сказаться на выступлении вашей команды?
– Это серьезные потери, которые проверят наш характер.
– Сколько вы планируете заработать в Лиге чемпионов?
– Мы не планируем зарабатывать, мы выступаем в Лиге чемпионов для того, чтобы играть и побеждать. А финансовые бонусы – это дополнительный приятный аспект игры в Лиге чемпионов.
- 18 сентября состоится матч «Байер» – «Локомотив».
- Начало в 22:00 по московскому времени.