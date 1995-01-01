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    Игбун, Нжи и Филипп – в стартовом составе «Динамо» на матч с «Уфой», Круговой, Карп и Тилль сыграют с первых минут у гостей

    Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Уфы» на очный матч 9-го тура РПЛ.

    «Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Рыков, Нойштедтер, Евгеньев, Рауш, Юсупов, Жоаозиньо, Нжи, Игбун, Филипп.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Неделчару, Табидзе, Круговой, Фомин, Емельянов, Карп, Тилль, Кротов.

    • Матч состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
    • Начало игры – в 20:00 по московскому времени.
    • «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Уфа» располагается на 9-й строчке.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1290

      Фан666 45 минут назад

      Состав динамо чем то Сочи напоминает

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