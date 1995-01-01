Игбун, Нжи и Филипп – в стартовом составе «Динамо» на матч с «Уфой», Круговой, Карп и Тилль сыграют с первых минут у гостей

Состав динамо чем то Сочи напоминает
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Уфы» на очный матч 9-го тура РПЛ.
«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Рыков, Нойштедтер, Евгеньев, Рауш, Юсупов, Жоаозиньо, Нжи, Игбун, Филипп.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Неделчару, Табидзе, Круговой, Фомин, Емельянов, Карп, Тилль, Кротов.
- Матч состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
- Начало игры – в 20:00 по московскому времени.
- «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Уфа» располагается на 9-й строчке.