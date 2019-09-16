Соболев: «Самара, прошу прощения. Я подвел всех: ребят, болельщиков, город»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев прокомментировал поражение в матче 9-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:4).

«Самара, прошу прощения за вчерашний матч. Я подвел всех: ребят, болельщиков, город... Забей пенальти — было бы все по-другому, это поражение полностью на мне. Обещаю исправиться!» – написал Соболев в инстаграме.

При счете 1:1 в конце первого тайма Соболев не забил пенальти.

Несмотря на это, форвард забил «Краснодару» и догнал нападающего Эльдора Шомуродова в гонке бомбардиров РПЛ. В активе футболистов по семь голов.