Соболев: «Самара, прошу прощения. Я подвел всех: ребят, болельщиков, город»

Не расстраивайся, дружище!!! Со всяким такое может случиться!! И более маститые футболисты не забивали пендаль и не раз!! У тебя ещё всё впереди!!! Играй и мастерство придёт. Этот пенальти не спас бы игру в любом случае. Куража нет у команды и нет команды самой.
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев прокомментировал поражение в матче 9-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:4).
«Самара, прошу прощения за вчерашний матч. Я подвел всех: ребят, болельщиков, город... Забей пенальти — было бы все по-другому, это поражение полностью на мне. Обещаю исправиться!» – написал Соболев в инстаграме.
- При счете 1:1 в конце первого тайма Соболев не забил пенальти.
- Несмотря на это, форвард забил «Краснодару» и догнал нападающего Эльдора Шомуродова в гонке бомбардиров РПЛ. В активе футболистов по семь голов.