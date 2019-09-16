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    Соболев: «Самара, прошу прощения. Я подвел всех: ребят, болельщиков, город»

    Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев прокомментировал поражение в матче 9-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:4).

    «Самара, прошу прощения за вчерашний матч. Я подвел всех: ребят, болельщиков, город... Забей пенальти — было бы все по-другому, это поражение полностью на мне. Обещаю исправиться!» – написал Соболев в инстаграме.

    • При счете 1:1 в конце первого тайма Соболев не забил пенальти.
    • Несмотря на это, форвард забил «Краснодару» и догнал нападающего Эльдора Шомуродова в гонке бомбардиров РПЛ. В активе футболистов по семь голов.

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    Публикация от @text

    Источник: инстаграм Александра Соболева

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +974

      Sviro 19 минут назад

      Не расстраивайся, дружище!!! Со всяким такое может случиться!! И более маститые футболисты не забивали пендаль и не раз!! У тебя ещё всё впереди!!! Играй и мастерство придёт. Этот пенальти не спас бы игру в любом случае. Куража нет у команды и нет команды самой.

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