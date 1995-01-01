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    FourFourTwo включил Зинченко в топ-101 игроков АПЛ

    Британский портал FourFourTwo составил рейтинг лучших игроков английской Премьер-лиги.

    Журналисты опубликовали список футболистов, занимающих места с 81-го по 101-е. Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко занял 85-е место в рейтинге.

    «Бенджамину Менди, возможно, теперь придется довольствоваться местом на скамейке – так успешно его заменил Зинченко. Начав карьеру в качестве атакующего полузащитника в «Уфе», украинец постепенно приблизился к своей цели с тех пор, как в июле 2016 года он был куплен «Сити» за скромные 1,7 миллионов фунтов», – говорится в статье.

    • В текущем сезоне АПЛ Зинченко провел пять матчей.
    • Рыночная стоимость 22-летнего игрока – 20 миллионов евро.

    Источник: FourFourTwo

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