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    Неймар и Мбаппе не сыграют с «Реалом» в Лиге чемпионов

    «ПСЖ» проведет матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» без нападающих Килиана Мбаппе и Неймара.

    Мбаппе пропустил последние матчи «ПСЖ» в Лиге 1 из-за травмы подколенного сухожилия. Форвард не успеет восстановиться к матчу с «Реалом», пишет AS.

    Неймар не сыграет из-за дисквалификации на три матча еврокубков за оскорбление арбитров по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов прошлого сезона против «МЮ» (1:3).

    • Матч «ПСЖ» – «Реал» состоится в Париже 18 сентября.
    • Мбаппе получил травму в матче против «Тулузы» (4:0) в августе.
    • В этом сезоне форвард сыграл три матча, забил гол и отдал ассист.

    Источник: AS

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    Сегодня, 15:03
    Комментарии2
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      Рейтинг: +508

      Санёк 17 4 минуты назад

      Повезло сливочным,а то за Мбаппе догнать никому было)))

      0
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      Рейтинг: +8268

      Cules2013 20 минут назад

      Ну тогда уж напишите про травмы Реала. Или их нет? Помнится, что были.
      ПСЖ, короче, может опять схавать в ЛЧ дырку от бублика.

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