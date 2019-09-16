Неймар и Мбаппе не сыграют с «Реалом» в Лиге чемпионов

«ПСЖ» проведет матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» без нападающих Килиана Мбаппе и Неймара.

Мбаппе пропустил последние матчи «ПСЖ» в Лиге 1 из-за травмы подколенного сухожилия. Форвард не успеет восстановиться к матчу с «Реалом», пишет AS.

Неймар не сыграет из-за дисквалификации на три матча еврокубков за оскорбление арбитров по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов прошлого сезона против «МЮ» (1:3).