Неймар и Мбаппе не сыграют с «Реалом» в Лиге чемпионов

Повезло сливочным,а то за Мбаппе догнать никому было)))
«ПСЖ» проведет матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» без нападающих Килиана Мбаппе и Неймара.
Мбаппе пропустил последние матчи «ПСЖ» в Лиге 1 из-за травмы подколенного сухожилия. Форвард не успеет восстановиться к матчу с «Реалом», пишет AS.
Неймар не сыграет из-за дисквалификации на три матча еврокубков за оскорбление арбитров по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов прошлого сезона против «МЮ» (1:3).
- Матч «ПСЖ» – «Реал» состоится в Париже 18 сентября.
- Мбаппе получил травму в матче против «Тулузы» (4:0) в августе.
- В этом сезоне форвард сыграл три матча, забил гол и отдал ассист.