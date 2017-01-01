Louis Vuitton может купить «Милан» за 1 миллиард

Французский бизнесмен, глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно близок к приобретению «Милана», сообщает Il Messaggero.
Арно хочет выкупить клуб у инвестиционного фонда Elliott Management весной 2020 года. Сумма сделки может составить 1 миллиард евро.
- Elliott Management ранее опровергал информацию о возможной продаже «Милана».
- Арно занимает третье место в списке самых богатых людей мира с состоянием в 94,6 миллиарда долларов.
- После трех туров «Милан» идет на седьмом месте в Серии А с 6 очками.
Источник: Il Messaggero
Il Messaggero – итальянская газета, базируется в Риме. Основана в 1848 году. В 2017 году аудитория газеты составляла около 109 тыс. читателей.