«Услышав об этом по ТВ, я переключил канал, мне было неловко». Роналду впервые прокомментировал дело об изнасиловании

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые публично высказался об обвинениях в изнасиловании модели Кэтрин Майорги.

«Они играли с моим достоинством, моей честностью. В таких ситуациях тяжело, когда у тебя есть пара, есть дети. Я был дома со своей семьей, смотрел телевизор. Услышав это, я переключил канал, потому что мне было неловко», – сказал Роналду в интервью программе «Доброе утро, Британия».