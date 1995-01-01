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    «Услышав об этом по ТВ, я переключил канал, мне было неловко». Роналду впервые прокомментировал дело об изнасиловании

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые публично высказался об обвинениях в изнасиловании модели Кэтрин Майорги.

    «Они играли с моим достоинством, моей честностью. В таких ситуациях тяжело, когда у тебя есть пара, есть дети. Я был дома со своей семьей, смотрел телевизор. Услышав это, я переключил канал, потому что мне было неловко», – сказал Роналду в интервью программе «Доброе утро, Британия».

    • Полиция Лас-Вегаса в июле сняла с Роналду обвинения в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги. Дело закрыто, так как полицейские сочли недостаточной для преследования собранную доказательную базу.
    • В сентябре 2018 года Майорга в интервью журналу Spiegel рассказала, что в 2009 году Роналду якобы изнасиловал ее в гостинице Лас-Вегаса.
    • По словам девушки, после этого португалец предложил ей 375 тысяч долларов за молчание.
    • Полиция отреагировала на заявление Майорги возобновлением дела 10-летней давности.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 12:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8268

      Cules2013 22 минуты назад

      Я не фанат Роналду как человека, но ему верю на все 100%. Типичное дело-разводняк богатого на бабло.

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