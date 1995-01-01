Каррера: «Всегда буду благодарен господину Федуну»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своем отношении к владельцу московского клуба Леониду Федуну.
– У вас есть номер Леонида Федуна? Вы общались после того, как вас уволили из «Спартака»?
– После увольнения мы не общались. Хочу добавить, что я всегда буду благодарен господину Федуну, он дал мне шанс стать главным тренером. Он поверил в меня, сделал меня главным, несмотря на то, что я никогда не занимал этой должности. Всегда буду благодарен ему за это. При всем этом думаю, что отплатил ему хорошей монетой.
– Да, господин Федун вряд ли пожалел о том, что поставил на вас.
– Надеюсь, это так. Я принес клубу чемпионство и Суперкубок, думаю, достаточно отплатил за доверие. И потом, в футболе естественно, что тренеры приходят и уходят, ничто не изменит моего отношения к Федуну.
– Насколько Федун похож на итальянских владельцев футбольных клубов?
– Не люблю такие сравнения. Каждый человек индивидуален.
- Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года после увольнения Дмитрия Аленичева.
- Клуб отправил итальянца в отставку в октябре 2018 года.
- При Массимо столичная команда прервала 14-летний период без трофеев.