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    Каррера: «Всегда буду благодарен господину Федуну»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своем отношении к владельцу московского клуба Леониду Федуну.

    – У вас есть номер Леонида Федуна? Вы общались после того, как вас уволили из «Спартака»?

    – После увольнения мы не общались. Хочу добавить, что я всегда буду благодарен господину Федуну, он дал мне шанс стать главным тренером. Он поверил в меня, сделал меня главным, несмотря на то, что я никогда не занимал этой должности. Всегда буду благодарен ему за это. При всем этом думаю, что отплатил ему хорошей монетой.

    – Да, господин Федун вряд ли пожалел о том, что поставил на вас.

    – Надеюсь, это так. Я принес клубу чемпионство и Суперкубок, думаю, достаточно отплатил за доверие. И потом, в футболе естественно, что тренеры приходят и уходят, ничто не изменит моего отношения к Федуну.

    – Насколько Федун похож на итальянских владельцев футбольных клубов?

    – Не люблю такие сравнения. Каждый человек индивидуален.

    • Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года после увольнения Дмитрия Аленичева.
    • Клуб отправил итальянца в отставку в октябре 2018 года.
    • При Массимо столичная команда прервала 14-летний период без трофеев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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