Каррера: «Всегда буду благодарен господину Федуну»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своем отношении к владельцу московского клуба Леониду Федуну.

– У вас есть номер Леонида Федуна? Вы общались после того, как вас уволили из «Спартака»?

– После увольнения мы не общались. Хочу добавить, что я всегда буду благодарен господину Федуну, он дал мне шанс стать главным тренером. Он поверил в меня, сделал меня главным, несмотря на то, что я никогда не занимал этой должности. Всегда буду благодарен ему за это. При всем этом думаю, что отплатил ему хорошей монетой.

– Да, господин Федун вряд ли пожалел о том, что поставил на вас.

– Надеюсь, это так. Я принес клубу чемпионство и Суперкубок, думаю, достаточно отплатил за доверие. И потом, в футболе естественно, что тренеры приходят и уходят, ничто не изменит моего отношения к Федуну.

– Насколько Федун похож на итальянских владельцев футбольных клубов?

– Не люблю такие сравнения. Каждый человек индивидуален.