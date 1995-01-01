Головин: «В РПЛ мог с каждой командой мяч прокинуть и кого-то оббежать, в Лиге 1 – почти ни с кем»

Полузащитник «Монако» Александр Головин сравнил РПЛ и французскую Лигу 1.

«Не хотелось бы обижать наш чемпионат, но здесь я не встречал такого, чтобы мне было легко, например, взять кого-то прокинуть, оббежать. Такое проходило с каждой командой у нас, а во Франции я не могу этого сделать почти ни с одним защитником. С центральным, может быть, да, но крайние защитники не медленнее меня, а даже быстрее, это 100%.

В начале для меня было тяжело, что нет зимнего перерыва, как в России, очень много игр. В первом сезоне еще была Лига чемпионов, игры шли среда – воскресенье, среда – воскресенье, и так на протяжении полугода. Для меня это было как минимум непривычно. Каждые две недели тренер делал ротацию, потому что ты уже не можешь играть. 60 минут, а дальше ты уже становишься бесполезным, просто нет сил.

Когда я играл в России, мне казалось, что у нас достаточно матчей, но теперь я понимаю, что у нас очень много отдыха, потому что только в субботу игра, а затем недельный цикл подготовки. Этого времени хватает за глаза, чтобы подготовиться, восстановиться. Думаю, 10-15 дней отпуска в зимний перерыв достаточно», – сказал 23-летний футболист.