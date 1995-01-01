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    Головин: «В РПЛ мог с каждой командой мяч прокинуть и кого-то оббежать, в Лиге 1 – почти ни с кем»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин сравнил РПЛ и французскую Лигу 1.

    «Не хотелось бы обижать наш чемпионат, но здесь я не встречал такого, чтобы мне было легко, например, взять кого-то прокинуть, оббежать. Такое проходило с каждой командой у нас, а во Франции я не могу этого сделать почти ни с одним защитником. С центральным, может быть, да, но крайние защитники не медленнее меня, а даже быстрее, это 100%.

    В начале для меня было тяжело, что нет зимнего перерыва, как в России, очень много игр. В первом сезоне еще была Лига чемпионов, игры шли среда – воскресенье, среда – воскресенье, и так на протяжении полугода. Для меня это было как минимум непривычно. Каждые две недели тренер делал ротацию, потому что ты уже не можешь играть. 60 минут, а дальше ты уже становишься бесполезным, просто нет сил.

    Когда я играл в России, мне казалось, что у нас достаточно матчей, но теперь я понимаю, что у нас очень много отдыха, потому что только в субботу игра, а затем недельный цикл подготовки. Этого времени хватает за глаза, чтобы подготовиться, восстановиться. Думаю, 10-15 дней отпуска в зимний перерыв достаточно», – сказал 23-летний футболист.

    • Головин – воспитанник ЦСКА.
    • «Монако» купил его летом 2018 года за 30 миллионов евро.
    • В активе хавбека 39 матчей, четыре гола и четыре ассиста.
    • Контракт россиянина с монегасками рассчитан до 2023 года.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +481

      Cromathaar 53 минуты назад

      Ну, привет лимит. Хотя, если честно, смотря матчи Монако в Лиге 1 я не заметил там каких-то бешеных скоростей или вообще чего-то сильно отличающегося, иногда вообще жвачка пешеходная. Но изнутри виднее, конечно.

      0
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      Рейтинг: +196

      fabio_c 1 час назад

      ну, так и есть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +32677

      portero 1 час назад

      дал характеристику уровня нашей РПЛ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1302

      general.lizyukov 1 час назад

      Показатель.

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