Обамеянг: «Такое ощущение, что «Арсенал» специально дарит голы соперникам»

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг остался недоволен игрой команды в матче 5-го тура АПЛ против «Уотфорда» (2:2).

«Соперник навязал нам хороший темп и мы, к сожалению, не смогли с этим справиться. Такое ощущение, что мы специально дарим голы соперникам. Я не хочу никого обвинять. Кто-то может сказать, что мы должны были забивать третий гол и заканчивать игру. Поэтому я не собираюсь говорить, что виноват кто-то конкретно. Стыдно пропускать такие голы, как мы», – сказал Обамеянг.