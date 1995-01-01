Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Обамеянг: «Такое ощущение, что «Арсенал» специально дарит голы соперникам»

    Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг остался недоволен игрой команды в матче 5-го тура АПЛ против «Уотфорда» (2:2).

    «Соперник навязал нам хороший темп и мы, к сожалению, не смогли с этим справиться. Такое ощущение, что мы специально дарим голы соперникам. Я не хочу никого обвинять. Кто-то может сказать, что мы должны были забивать третий гол и заканчивать игру. Поэтому я не собираюсь говорить, что виноват кто-то конкретно. Стыдно пропускать такие голы, как мы», – сказал Обамеянг.

    • «Арсенал» к 32-й минуте обыгрывал «Уотфорд» со счетом 2:0, но в итоге упустил преимущество.
    • Лондонцы находятся на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, их соперник – на последнем.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:44
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73719
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru