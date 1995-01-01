Касильяс – о «Золотом мяче»: «Это сложная тема. Нужно учредить награду для каждого амплуа»

Давно пора это ввести.
Вратарь «Порту» Икер Касильяс считает необходимым провести реформу системы вручения «Золотого мяча».
«Думаю, ван Дейк был лучшим защитником в прошлом сезоне. Но тема «Золотого мяча» сложная. Кто его заслуживает? Нужно учредить награду для каждого амплуа – вратаря, защитника, полузащитника и нападающего», – написал Касильяс в твиттере.
- В 2018 году «Золотой мяч» получил Лука Модрич.
- До этого награду по пять раз выигрывали Криштиану Роналду и Лионель Месси.
- Имя обладателя приза по итогам собственного голосования называет журнал France Football.