Касильяс – о «Золотом мяче»: «Это сложная тема. Нужно учредить награду для каждого амплуа»

Вратарь «Порту» Икер Касильяс считает необходимым провести реформу системы вручения «Золотого мяча».

«Думаю, ван Дейк был лучшим защитником в прошлом сезоне. Но тема «Золотого мяча» сложная. Кто его заслуживает? Нужно учредить награду для каждого амплуа – вратаря, защитника, полузащитника и нападающего», – написал Касильяс в твиттере.