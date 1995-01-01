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    Касильяс – о «Золотом мяче»: «Это сложная тема. Нужно учредить награду для каждого амплуа»

    Вратарь «Порту» Икер Касильяс считает необходимым провести реформу системы вручения «Золотого мяча».

    «Думаю, ван Дейк был лучшим защитником в прошлом сезоне. Но тема «Золотого мяча» сложная. Кто его заслуживает? Нужно учредить награду для каждого амплуа – вратаря, защитника, полузащитника и нападающего», – написал Касильяс в твиттере.

    Источник: Твиттер Икера Касильяса

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