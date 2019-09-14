Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Азар – о дебюте за «Реал»: «Надеюсь, что это начало чего-то очень важного и позитивного»

    Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился эмоциями от дебюта в составе мадридского клуба в игре с «Леванте» (3:2).

    «Я ждал момента, когда смогу сыграть за «Реал» на «Сантьяго Бернабеу». Надеюсь, что это начало чего-то очень важного и позитивного. Я хочу получать удовольствие от футбола со своими партнерами и продолжать показывать красивую игру. У нас великолепный стадион и фанаты всегда поддерживают команду.

    Безумно счастлив из-за дебюта, так еще и в победном матче для нас. Когда вы возвращаетесь после травмы, трудно сразу набрать лучшую форму. Самым важным было победить, так что мы справились.

    После двух ничьих нам нужно было выиграть дома. 3:2 не слишком удобный счет, но мы одержали победу. Нам нужно было выиграть и обрести уверенность. Теперь у нас две важные игры с «ПСЖ» и «Севильей». Мы готовы к ним», – заявил бельгиец.

    • «Реал» купил Азара минувшим летом у «Челси» за 100 миллионов евро.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:32
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73708
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru