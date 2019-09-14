Азар – о дебюте за «Реал»: «Надеюсь, что это начало чего-то очень важного и позитивного»

Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился эмоциями от дебюта в составе мадридского клуба в игре с «Леванте» (3:2).

«Я ждал момента, когда смогу сыграть за «Реал» на «Сантьяго Бернабеу». Надеюсь, что это начало чего-то очень важного и позитивного. Я хочу получать удовольствие от футбола со своими партнерами и продолжать показывать красивую игру. У нас великолепный стадион и фанаты всегда поддерживают команду.

Безумно счастлив из-за дебюта, так еще и в победном матче для нас. Когда вы возвращаетесь после травмы, трудно сразу набрать лучшую форму. Самым важным было победить, так что мы справились.

После двух ничьих нам нужно было выиграть дома. 3:2 не слишком удобный счет, но мы одержали победу. Нам нужно было выиграть и обрести уверенность. Теперь у нас две важные игры с «ПСЖ» и «Севильей». Мы готовы к ним», – заявил бельгиец.