Фати – самый юный автор гола и передачи в одном матче чемпионата Испании

​​​​​​16-летний форвард «Барселоны» Ансу Фати в игре 4-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (5:2) отметился голом и отдал результативную передачу, став самым молодым игроком в истории лиги, кому это удалось сделать в одном матче.

Футболисту это удалось в возрасте 16 лет и 318 дней.

Фати – второй самый молодой игрок в истории «Барселоны», сыгравший в официальном матче.