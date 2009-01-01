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    Фати – самый юный автор гола и передачи в одном матче чемпионата Испании

    ​​​​​​16-летний форвард «Барселоны» Ансу Фати в игре 4-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (5:2) отметился голом и отдал результативную передачу, став самым молодым игроком в истории лиги, кому это удалось сделать в одном матче.

    Футболисту это удалось в возрасте 16 лет и 318 дней.

    Фати – второй самый молодой игрок в истории «Барселоны», сыгравший в официальном матче.

    • Рекорд держится за Висенте Мартинесом, который дебютировал в сезоне-1941/42 и ему было 16 лет и 278 дней.
    • Фати стал первым футболистом, родившемся в XXI веке, который сыграл за основную команду «Барселоны».
    • В возрасте 16 лет и 304 дней Фати стал самым молодым игроком каталонцев, забившим в испанском чемпионате.
    • Он же – третий в истории турнира самый молодой автор гола после Фабриса Олинги (16 лет, 98 дней) и Икера Муньяина (16 лет, 289 дней).

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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