Неймар: «Я хотел уйти из «ПСЖ». Эта страница уже перевернута»

Нападающий «ПСЖ» Неймар подтвердил, что хотел покинуть клуб летом. Сегодня, 14 сентября, бразилец забил победный гол в матче пятого тура Лиги 1 против «Страсбура» (1:0).

«Знаю, что фанатам тяжело, но я игрок «ПСЖ». Я привык, что меня постоянно осуждают, хотя против болельщиков я ничего не имею. Всем известно: я хотел покинуть «ПСЖ». Теперь эта страница уже перевернута. Собираюсь отдавать всего себя на поле», – цитирует Неймара GFFN.